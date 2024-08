Viruela del mono: ¿Qué significa que la OMS declare una emergencia internacional y qué acciones debo tomar?

La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles 14 de agosto a la antes conocida como viruela del mono, rebautizada como mpox, una emergencia de salud pública de importancia internacional debido al repunte en los contagios de esta enfermedad en distintos países del continente africano.

Según el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, la definición formal de la emergencia de salud pública de importancia internacional es “un acontecimiento extraordinario que se determine que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados debido a la propagación internacional de una enfermedad y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada”.

Los científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) dicen que están alarmados por la velocidad con la que se ha propagado una nueva cepa de mpox. De este modo, la declaración de una emergencia de salud pública tiene como objetivo que los gobiernos del mundo coordinen su respuesta y potencialmente aumentar el flujo de suministros médicos y ayuda a las zonas afectadas.

"Esta declaración no es una mera formalidad. Es un claro llamado a la acción. Es un reconocimiento de que ya no podemos permitirnos ser reactivos. Debemos ser proactivos y agresivos en nuestros esfuerzos por contener y eliminar esta amenaza", advirtió este miércoles Jean Kaseya, director del CDC de África.

¿Qué acciones se activan con una emergencia internacional?

Integrantes de médicos sin fronteras informan a habitantes de África sobre esta enfermedad.

Este nivel de alerta de la OMS puede acelerar la investigación, la financiación y las medidas de salud pública internacionales y la cooperación para contener la enfermedad.

El funcionario de salud advirtió que la enfermedad podría salirse de control si no se toman medidas inmediatas para contenerla, por lo que los responsables sanitarios fuera de África también vigilarán la situación para evaluar el riesgo de que el brote se propague aún más.

¿Qué acciones debo tomar ante la emergencia internacional?

Por su parte, no existe una normativa que diga que acciones deba realizar la población en general ante este nivel de emergencia, salvo mantenerse atenta a las indicaciones sanitarias que dicte cada país, así como permanecer alerta, sobre todo quienes hayan realizado viajes o convivido con personas que hayan visitado países con casos conocidos.

La declaración de las emergencias sanitarias internacionales no están exentas de críticas, un artículo publicado en la revista médica The Lancet en agosto de 2023 advertía que en este sistema hay sólo dos escenarios posibles: hay emergencia o no la hay; por ello, consideran que es necesario crear una medición escalonada que especifique el tipo de respuesta requerida.

Desde principios de año, se han registrado más de 13 mil 700 casos y 450 muertes en la República Democrática del Congo. El virus se ha extendido a otros países africanos, incluidos Burundi, la República Centroafricana (RCA), Kenia y Ruanda.

¿Qué es mpox y cuáles son sus síntomas?

Se esperan acciones coordinadas para contener este virus.

La viruela del mono o mpox transmite de animales a humanos y entre personas a través del contacto cercano con alguien infectado, entre lo que se incluye relaciones sexuales, contacto piel con piel y hablar o respirar cerca de otra persona.

Puede causar síntomas como fiebre, dolores musculares y lesiones en todo el cuerpo. Si no se trata, puede ser mortal. Existen dos cepas principales del virus. La más leve provocó el brote mundial de 2022 que afectó a Europa, Australia, Estados Unidos y muchos otros países, y se propagó principalmente a través del contacto sexual.

La segunda cepa más letal, endémica de África central, está detrás de la nueva variante recientemente descubierta en la República Democrática del Congo.

Existen tres vacunas, pero normalmente sólo pueden recibirla las personas en riesgo o que han estado en contacto cercano con una persona infectada, por lo que se busca aplicar 10 millones de dosis en África para limitar la propagación.