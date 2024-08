AMLO anuncia pausa con embajador de EU y Canadá por sus críticas a la reforma del Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pondrá una pausa en la relación que tiene México con las Embajadas de Canadá y Estados Unidos en el país, esta última encabezada por Ken Salazar, debido a los pronunciamientos que han hecho sobre la reforma al Poder Judicial.

En la Mañanera de este martes desde Palacio Nacional, indicó que dicha pausa se debe a que no han respetado la soberanía nacional.

“¿Cómo le vamos a permitir al embajador?, con todo respeto, esto no es un asunto de pleito o de enemistades, pero ¿cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo?, no vamos a decirle que abandone el país, pero si le tenemos que leer la Constitución… es buena (la relación) pero está en pausa desde que declaró eso… pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo.

"Mientras yo esté aquí no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía, entonces ya me voy a ir, faltan 30 días, pero mientras yo esté aquí como presidente no puedo permitir que se viole nuestra Constitución", expresó.