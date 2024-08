IMÁGENES FUERTES: motociclista a exceso de velocidad se estrella y se prende fuego

En redes sociales se ha vuelto viral un video que muestra el momento exacto en el que un motociclista sufrió un fatal accidente, mientras circulaba por una avenida en línea recta. Las imágenes presuntamente fueron captadas por cámaras de seguridad de un país asiático, pero, hasta ahora, se desconoce con exactitud el lugar dónde ocurrió la tragedia.

La grabación muestra que el motociclista circulaba por el carril de la derecha, cuando el conductor de una camioneta decidió girar a la derecha, tomando de imprevisto al motociclista, quien además circulaba a exceso de velocidad. Pese a que tenía un amplio espacio para cambiarse de carril, el sujeto no lo hizo y, por el contrario, trató de frenar su unidad.

Sigue leyendo:

VIDEO: Asaltante en moto arrastra a mujer que se resiste a robo por varios metros en Ecatepec

IMÁGENES FUERTES: una ciclista es golpeada de frente por una moto que cruzó la calle a exceso de velocidad

Así fue el fatal accidente que sufrió el motociclista

El motociclista circulaba cuando perdió el control de la unidad. Foto: @trthaber.

Desafortunadamente, el motociclista no consiguió frenar a tiempo, por lo que salió disparado de su vehículo. Antes de caer al pavimento, el conductor de la unidad se estrelló contra la parte trasera de la camioneta y finalmente cayó al asfalto junto a la moto. En cuestión de segundo, mientras el sujeto permanecía en el piso, el vehículo comenzó a incendiarse. Aparentemente, el hombre aún se encontraba inconsciente por lo que no se percató de lo que sucedía.

En cuestión de segundos, las llamas alcanzaron al sujeto, quien rápidamente se prendió en fuego y comenzó a arder. Debido a que no hay información sobre el caso, se desconoce si el motociclista sobrevivió a sus lesiones, o si perdió la vida en el accidente. Cabe mencionar que en las imágenes se alcanza a observar que todo su cuerpo fue afectado por las llamas, sin que alguna persona se acercara a ayudarlo.

¿El motociclista sobrevivió?

El hombre ardió junto a su moto. Foto: @trthaber.

Hasta ahora, se desconoce si el motociclista sobrevivió a sus heridas, ya que hay poca información sobre el caso. No obstante, el hecho ha resaltado la importancia de utilizar casco cuando se viaja en motocicletas. Cabe mencionar que, en el caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) ha recordado que los menores de 18 años no pueden conducir moto; mientras que los niños menores de 12 años no pueden viajar en moto. Aunado a ello, las personas que utilicen motocicletas deberán utilizar caso de forma obligatoria, de lo contrario serán acreedoras a una multa.

Las multas por viajar con menores de 12 años en moto pueden ir desde los 513 a 2 mil 75 pesos, así como el traslado directo de la moto al corralón. Por su parte, las multas por circular sin casco pueden llegar hasta los 5 mil 187 pesos.