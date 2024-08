Mujer discute en antro con su pareja: se arroja a río de aguas negras y la arrastra por 200 metros

Una mujer se arrojó la madrugada de este domingo 25 de agosto a las aguas negras del río Tula, en Hidalgo, las cuales la arrastraron durante una distancia aproximada de 200 metros, antes de finalmente ser rescatada por las autoridades.

De acuerdo con los reportes, la mujer de 27 años de edad presuntamente había acudido a un antro del municipio, el cual se localiza en la calzada Melchor Ocampo, donde habrían comenzado a discutir por causas desconocidas.

La pareja abandonó el local para continuar su discusión y comenzaron a caminar por las calles cercanas, elevando el tono de su pelea. Vecinos de la zona alertaron a través del 911 que la mujer se encontraba agrediendo al hombre, por lo que requirieron la presencia de uniformados para que la situación no continuara escalando.

"No me sigan", gritó antes de arrojarse

Al llegar al lugar los elementos policiacos, la mujer reaccionó corriendo hacia el puente Metlac, con el objetivo de no ser alcanzada por los policías. Medios de comunicación locales señalan que al comenzar a correr, la mujer incluso gritó “no me sigan, no me sigan”.

Al llegar al puente, la mujer se arrojó hacia las aguas residuales, provenientes de la Ciudad de México y el Estado de México. Por este incidente los servicios de seguridad solicitaron apoyo de equipos de emergencia para rescatar a la mujer, quien fue arrastrada por el agua durante una distancia considerable.

En una rápida acción con ayuda de cuerdas se pudo primero enganchar a la mujer para luego llevarla a la orilla poco a poco y finalmente subirla. Finalmente, consiguieron rescatarla y ponerla a salvo.

Servicios de emergencia trasladaron a la mujer para su valoración médica al haber tenido contacto con los líquidos residuales, los cuales incluso habría tragado durante los cerca de 200 metros que fue arrastrada.

¿Cuáles son los riesgos de tener contacto con aguas negras?

Las aguas residuales son un riesgo para la salud. Foto: Ilustrativa

Nadar en aguas negras puede ser peligroso para la salud debido a la presencia de contaminantes y patógenos. Algunos riesgos asociados con nadar en aguas negras incluyen: