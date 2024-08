Familia Mancera Kyashifova: ¿qué se sabe sobre los cuerpos hallados sin vida en edificio de Paseo de la Reforma?

Tres miembros de una familia serían las personas encontradas sin vida durante la noche del pasado viernes 23 de agosto dentro de un edificio en Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con primeros reportes, la escena fue encontrada en el tercer piso del inmueble. Aunque, la identidad de las víctimas no se dio a conocer, trascendió - en redes sociales - que las personas serían una familia desaparecida.

Información del periodista Carlos Jiménez sugiere que las víctimas presuntamente serían tres miembros de la familia Mancera Kyashifova, quienes fueron vistos por última vez el pasado 3 de agosto. Las tres personas tenían fichas de búsqueda activas y las autoridades capitalinas realizaban investigaciones para dar con su paradero. Después de 20 días como desaparecidos, los integrantes de la familia fueron encontrados, sin vida, dentro de un edificio de Paseo de la Reforma, entre las calles Oxford y Varsovia.

Edificio 378 de Paseo de la Reforma. Google maps

¿Quiénes eran los miembros de la familia asesinada?

Según la información preliminar, las víctimas serían Lorena Shukrian Mancera Kyashofiva, de 20 años de edad; su madre, Sevinch Ergin Kyashifova, de 50 años; y Rubén Mancera Gámez, de 60 años. Aparentemente, las tres personas fueron encontradas, sin vida, dentro del departamento en el que vivían, ubicado en el tercer piso del edificio 378 de Paseo de la Reforma. De igual forma, trascendió que el padre de familia supuestamente era abogado y recibió una condena por un delito no grave por una falsa declaración en contra de una jueza.

Cabe mencionar que, afuera del inmueble, donde fueron encontrados los cadáveres, se encuentra colgada una manta que indica: "propiedad en litigio, no se deje sorprender", la cual indica que el edificio estaba en litigio. Hasta ahora, no hay más información sobre el caso. No obstante, la Fiscalía de la Ciudad de México ya emitió una tarjeta informativa asegurando que se realizan las investigaciones correspondientes.

Autoridades confirman que los fallecidos eran familiares

En una tarjeta informativa, la dependencia confirmó que "se integra una carpeta de investigación, por la muerte de tres personas, un hombre y dos mujeres, localizados al interior de un domicilio ubicado en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc. Un familiar reportó la desaparición de las tres personas desde el pasado 17 de agosto, dado que no obtuvo respuesta de ninguna de ellas a través de llamadas telefónicas".

Añadió que "tales hechos fueron notificados al Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE), que ordenó un inmediato rastreo interinstitucional para localizarlas. La noche de hoy 23 de agosto, personal de la FIPEDE localizó los cuerpos de las tres personas en un inmueble ubicado sobre Paseo de la Reforma, en la colonia

Juárez". Se espera que en los próximos días se dé a conocer más información sobre el caso.