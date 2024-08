La Policía Cibernética advierte sobre estafas "irresistibles" en útiles escolares en Facebook

Ricardo Hernández, agente de la Policía Cibernética de Nayarit, alertó a los usuarios de Market Place en Facebook ante cuatro reportes registrados de perfiles falsos que supuestamente venden útiles escolares a precios muy bajos. Uno de los casos que más resaltó fue el del comercio de una tablet en tan solo tres mil pesos.

“Se solicitó pago anticipado, les recomiendo que no den anticipos, ni pagos por adelantado, lo mejor es ver la mercancía con precaución en un lugar público y pagar al recibir el artículo ofertado”, dijo sobre esta estafa que se da en el marco del regreso de clases.

Sigue leyendo:

Mi Beca para Empezar: ¿Cuántos hijos puedo registrar para recibir el apoyo económico?

SEP: Estas son las fechas del primer fin de semana largo del ciclo escolar 2024-2025

El agente pidió tener cuidado con las ofertas que luzcan muy atractivas. FOTO: Facebook

Si es tan barato como para ser cierto, sin duda es una estafa

El Agente Hernández considera que siempre es sospechoso un artículo muy barato, especialmente en artículos electrónicos como computadoras y tablets que los padres de familia buscan a un precio accesible para comprar como herramienta de estudio y tareas para sus hijos

Como parte de las acciones que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, para prevenir delitos cibernéticos, se identifican materiales compartidos a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea con contenidos que pueden utilizarse en agravio de la sociedad.

Algunos usuarios en la red caen en links falsos que los llevan a entregar su información personal. FOTO: Chary Cambero

La denuncia: la mayor herramienta contra los criminales de internet

A través del monitoreo de la red pública de Internet y de las denuncias ciudadanas recibidas, se detectan usuarios apócrifos, con el afán de propagar vídeos o imágenes en los que aparecen personas en situaciones sensibles, comparten los links a través de redes sociales, foros de conversación o chats, dónde piden dinero a la víctima para no difundir el contenido o lucrar con su imagen.

“Recientemente se detectaron seis perfiles falsos, que fueron reportados por los usuarios de Facebook en el estado y que nosotros pudimos cancelar con la ayuda de Meta, por eso es importante que se reporten este tipo de prácticas para que se pueda actuar e ir eliminando este tipo de cuentas que buscan estafar a los usuarios”, señaló Ricardo Hernández.

La forma más segura de comprar los útiles es hacer de manera presencial. FOTO: Archivo.

Un click puede dejar tu cuenta bancaria en ceros

La Policía Estatal Cibernética exhorta a la ciudadanía a no compartir las ligas o URL de las páginas web NO oficiales, no hacer click en ellas, no reaccionar en las publicaciones de redes sociales de perfiles aparentemente falsos, pues dar like o marcar como favorito, contribuye a la propagación de la información y vulnerar a terceros.

Los usuarios deben reportar, a través de las plataformas donde se identificó el contenido sensible o que perjudique algún tercero, en la opción “Reportar publicación”, “Ocultar información” o “Denunciar publicación”, o puede realizar su denuncia a la cuenta de Facebook: Policía Estatal Cibernética Nayarit o @PECNayarit, donde encontrará recomendaciones o podrá solicitar apoyo en materia de seguridad.