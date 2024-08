AMLO pide a EU no financiar a opositores por caso de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la embajada de Estados Unidos para evitar el financiamiento de grupos políticos de oposición para injerir directamente en el Gobierno mexicano.

Desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que por varios años hubo una intromisión directa de Estados Unidos por el cambio de administración e ideología que hubo en la presidencia, lo que orilló al país vecino a tomar actitudes intervencionistas para mantener el control.

“Pensaron que con campañas mediáticas, con guerras sucias, con el uso del dinero, porque también, de Estados Unidos mandaban dinero, ahora me dicen que solo hasta el 2023, para estas asociaciones civiles supuestamente defensoras de derechos humanos y en contra de la corrupción (…) dedicadas a socavar a nuestro gobierno, como la de Claudio X González y otras más que recibían dinero de la embajada de Estados Unidos en México”, sostuvo.

López Obrador respondió a las declaraciones de la Embajada de EU

EU asegura que financiamiento a MCC finalizó en 2023

No obstante, indicó que, de acuerdo con los informes de transparencia solicitados, el financiamiento a grupos como Mexicanos Contra la Corrupción finalizó en 2023, por lo que instó a Estados Unidos a mantener su compromiso con la democracia mexicana para evitar influir en la autonomía del país.

“Ya cuando menos ya nos contestaron que se terminaron los convenios hasta el 2023, ósea que ya en 2024 no les dan dinero, hay que ver si es cierto y si van a mantener ese compromiso de no estar financiando a opositores porque eso no les corresponde, también es un acto intervencionista contra nuestra constitución”, recalcó.

Cabe destacar que, de acuerdo con un informe presentado por Andrés Manuel López Obrador, entre 2018 y 2023, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) destinó 111 millones de pesos a Mexicanos Contra la Corrupción, lo que describió como un ataque directo a su administración.

