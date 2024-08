A revisión los PPS en vialidades anuncia Semov junto al nuevo gobierno federal

La Secretaría de Movilidad (SEMOV) adelantó que, con la entrada de la nueva administración federal, se revisarán de fondo los PPS carreteros y es que se busca cambiar el modelo ante la situación que prevalece en las vías del Estado de México.

De acuerdo con la dependencia dicho modelo le cuesta al gobierno estatal más de mil millones de pesos, pues hay 600 kilómetros de vialidades dentro del mismo.

Sigue leyendo:

Paraderos de transporte en Edomex contará con conectividad a internet y C5: Semov

Arranca Semov “Cruzada por el Transporte” en el Edomex

Andrés Sibaja será el encargado de revisar nuevo modelo Foto: Especial

Y aclaró que el mismo fue contratado en la administración del expresidente de México y exgobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto.

El titular del ramo, Andrés Sibaja González, reconoció la situación en la que prevalecen las vialidades en la entidad mexiquense.

Por ello, aseguró que existe el compromiso de revisar este modelo junto a la administración federal de la primera presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Incluso, indicó que ya se le informó de esto a los empresarios involucrados, porque para intervenir debe haber una renegociación y entrar a una nueva dinámica, porque o sino no se puede llevar a cabo.

Invertirán en vialidades del Edomex Foto: Especial

“Ahora que vino la doctora Claudia, pidió revisión integral al PPS y lo vamos a hacer, de manera yo también para que no se mal entienda ya platiqué con las personas que las empresas que tienen ese PPS, les platiqué, les dije ya cambió el modelo, pónganse las pilas y estamos en ese proceso”, manifestó.

Sibaja González afirmó que entiende el malestar de la población sobre las condiciones en la que están las carreteras, aunque se trabaja para que se tengan en mejores condiciones, porque aclaró que los PPS sí funcionan cuando esta condensado como ocurre en el Circuito Interior.

“Estamos trabajando con ellos para encontrar una ruta no jurídica legal que nosotros no queremos pleito, me gustaría solucionarlo de manera política, eficiente, administrativa y que ojo, los PPS si funcionan”, expresó.