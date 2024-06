Arranca Semov “Cruzada por el Transporte” en el Edomex

Con 11 medidas que buscan mejorar el servicio en el transporte público y la seguridad vial para los mexiquenses, entre las que destacan la instalación de paradas y cruceros seguros; la aplicación de multas digitales a quién invada el carril confinado del Mexibús; el retiro de concesión a los transportistas fuera de norma; la conexión de las unidades con el C5 y un esquema para denunciar el acoso contra las mujeres, la Secretaría de Movilidad (Semov) arrancó “la Cruzada por el Transporte” en el Estado de México.

Durante la presentación del programa en las instalaciones del CETRAM Cuatro Caminos, el titular de Semov, Daniel Sibaja aseguró que actualmente los mexiquenses invierten 70 por ciento más de tiempo para llegar a sus destinos, que un habitante de la Ciudad de México, como resultado de 90 años de abandono en el transporte público del Edomex.

Sigue leyendo:

¿Qué pasó en el Tren Suburbano hoy, 24 de junio?

El funcionario precisó que entre las medidas para mejorar la movilidad, el primer punto será realizar una intervención “brutal” en el Mexibús que es deficiente e inseguro, la cual, contempla la renovación de la flota con 25 unidades nuevas. La segunda estrategia será llevar a cabo inspecciones diarias y derroteros y ramales para regular el transporte público; como tercera medida se supervisará la calidad del servicio, revisando las unidades.

Multas digitales en Edomex

Daniel Sibaja señaló que como cuarta medida, se empezarán a aplicar multas digitales equivalentes a 20 UMAS a los usuarios que invadan el carril confinado a fin de prevenir accidentes, es decir 2 mil 171 pesos; “les va a llegar la multa a su casa, si no pagan, no van a poder verificar y no podrá circular”.

Daniel Sibaja

Créditos: Leticia Ríos

Destacó que previamente se realizará una campaña para avisar a los ciudadanos que iniciarán las multas digitales. La Semov cancelará las concesiones para los transportistas que no respeten la normatividad vial, como quinto punto de la cruzada, pues “nadie está fuera de la ley”.

El funcionario destacó que la sexta medida será la conexión de las unidades al C5 del Edomex, para garantizar una mayor seguridad; en este punto, dijo que por lo menos las 150 mil que están registradas; pues no existe un censo exacto de las que circulan por la entidad.

“No sabemos cuántas unidades son, es la realidad, no hay que engañar a la gente, hay 150 mil oficiales, pero se dice que hay más de 700 mil en la calle”.

Medidas para evitar el acoso transporte de Edomex

Respecto a la prevención al acoso y la violencia contra las mujeres en el transporte público, como séptima medida, dijo que se diseñará una metodología para que las víctimas denuncien. El octavo punto será la capacitación y certificación de los conductores del transporte público en la entidad.

Se busca que el transporte sea seguro para todos

Créditos: Archivo El Heraldo de México

El noveno y décimo punto será la instalación de 100 nuevos paraderos y 50 cruceros seguros en la entidad, que en un primer paso, serán colocados en la zona del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para después llevarlos a los municipios metropolitanos más grandes, a fin de establecer un orden en la movilidad. Los paraderos contarán con iluminación, cámaras conectadas al C5, conexión a Internet y un botón de pánico, que serán ubicados en puntos inseguros o conflictivos; mientras que los cruces seguros se instalarán donde se registran más accidentes viales.

El funcionario destacó, como un punto adicional de la cruzada que, durante este sexenio arrancarán los primeros corredores eléctricos en el Edomex, se construirá el Mexicable Naucalpan-Cuatro Caminos y se concluirá Trolebús Santa Martha-Chalco. El Secretario de Movilidad dijo que en total serán 200 servidores públicos de Semov los que estarán a cargo de la Cruzada por el Transporte.

LA/TJM