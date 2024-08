Metro CDMX: Esta es la línea con menos estaciones de toda la red | FOTOS

La red que comprende el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), está compuesta por distintas líneas que son considerados verdaderos monstruos pues son capaces de atravesar prácticamente toda la ciudad, sin embargo, también tiene algunas líneas que son mucho más pequeñas, pero son sumamente importantes debido a su ubicación estratégica y será precisamente de estas últimas de las que hablaremos en esta ocasión pues te diremos cuál es la línea que tiene menos estaciones y que es la más corta de todo el sistema.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que existen dos líneas que ostentan el título de tener menos estaciones, estas son la Línea 4 y la Línea A, sin embargo, la que es considerada como la más corta es la que conecta Martín Carrera con la zona de Santa Anita pues el recorrido que realiza entre sus estaciones terminales es de apenas 9 kilómetros, mientras que la segunda se extiende por 14 kilómetros.

Como se dijo antes, la Línea 4 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) está compuesta por un total de 10 estaciones, las cuales son Martín Carrera, Talismán, Bondojito, Consulado, Canal del Norte, Morelos, Candelaria, Fran Servando, Jamaica y Santa Anita. La longitud total de esta línea es de 10 kilómetros 747 metros, de los cuales 9 kilómetros y 363 metros se encuentran en servicio.

La Línea 4 se encuentra en funcionamiento desde el 29 de agosto de 1981, en aquel entonces se inauguró el tramo Martín Carrera-Candelaria y fue el 26 de mayo de 1982 cuando se abrió el segundo tramo que va de Candelaria a Santa Anita.

Es importante señalar, que la Línea 4 registró la afluencia más baja de toda la red durante el trimestre de abril, mayo y junio de 2024 con 6 millones 65 mil 571 pasajeros movilizados, no obstante, esto no significa que no sea clave en el funcionamiento de la red pues conecta las zonas comerciales de las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza con Martín Carrera en la alcaldía Gustavo A. Madero, uno de los puntos de conexión más importantes entre el norte de la capital mexicana y distintos municipios del Estado de México.

La Línea 4 cuenta con una conectividad privilegiada

Respecto a la conectividad de la Línea 4 en Santa Anita conecta con la Línea 8, en Jamaica lo hace con la Línea 9, en Candelaria conecta con la Línea 1, En Morelos con la Línea B, en Consulado con la Línea y en Martín Carrera lo hace con la Línea 6, además, a lo largo de su recorrido también tiene intersecciones con otros sistemas de transporte como el Trolebús y el Metrobús, así como con otras rutas concesionadas.

Otro aspecto destacable de la Línea 4 del Metro es que se puede recorrer de Martín Carrera a Santa Anita en aproximadamente 12 minutos, por lo que este hecho también la hace una de las líneas más veloces y eficaces de todo el sistema, además, debido a su poca afluencia también se puede viajar cómodamente, no obstante, se deben tomar ciertas consideraciones cuando el clima es adverso pues todo el sistema de vías está en exteriores.