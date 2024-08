Emergencia sanitaria por viruela del mono: ¿en México se registran casos?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional, tras el aumento de casos de la conocida “viruela del mono”, sobre todo en países del continente africano. Pero, ¿en México se han registrado contagios? Te contamos qué es lo que se sabe hasta el momento.

Y es que recordemos que con base en la información brindada por la Secretaría de Salud del país, la viruela del mono —también conocida como viruela símica— es una enfermedad infecciosa cuya causa es un virus del género Orthopoxvirus, de la familia Poxviridae y entre sus principales síntomas se encuentran los siguientes:

fiebre

dolor de cabeza

dolores musculares

agotamiento

erupciones en la piel en zonas como las manos, los pies y el pecho

Sigue leyendo:

Viruela del mono: ¿Qué significa que la OMS declare una emergencia internacional y qué acciones debo tomar?

Mpox: OMS declara a la viruela del mono como emergencia sanitaria internacional

Otro punto a resaltar es que por lo general, se puede contraer este padecimiento si se tiene contacto directo con animales infectados, se come carne mal cocida de los mismos, o bien, a través de lesiones y flujos corporales de otras personas que tengan la enfermedad.

¿Por qué la OMS declaró emergencia sanitaria por la viruela del mono?

La rápida propagación de la enfermedad ha preocupado a las autoridades sanitarias. Créditos: Especial.

Por medio de un comunicado, se dio a conocer que el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, determinó que “mpox” o viruela del mono representa una “emergencia de salud pública de importancia internacional”, debido al incremento de contagios que se han registrado en países de África como la República Democrática del Congo.

Sin embargo, cabe destacar que la determinación del organismo se tomó al seguir las recomendaciones de un Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional, mismo que consideró que el padecimiento puede seguir su expansión en otras áreas del continente africano e incluso, en territorios fuera de este.

Ante este escenario, el titular de la OMS expresó que las variaciones de la viruela símica así como su rápida propagación son situaciones que generan preocupación. Por ello, señaló que ahora se requiere una respuesta internacional con el objetivo de “salvar vidas”.

¿En México se registran casos de viruela del mono?

En África se registran los mayores brotes de la enfermedad. Créditos: Reuters/archivo.

Para contestar esta pregunta hay que partir de que según los datos de la OMS, los mayores brotes de la viruela símica se encuentran en países de África. La situación empieza con lo que vive la República Democrática del Congo, pero también se ha replicado a otras regiones como:

Burundi

Kenya

Ruanda

Uganda

En este sentido, aunque México no ha figurado entre las zonas de preocupación por los casos de viruela del mono, es importante señalar que no es porque no se registren. De hecho, al consultar el último boletín emitido por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de forma acumulada en 2024 se han contabilizado 49 casos (47 en hombres y dos en mujeres) en el país, de este padecimiento.