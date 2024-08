Sentencian a 8 años de prisión y pago de 4.2 mdp a ex alcalde en Hidalgo por peculado

Después de 20 meses, el juez de control penal de Pachuca, Luis Raúl González Becerra, sentenció al ex alcalde de Epazoyucan, Fidel Arce Santander, por los delitos de peculado agravado y uso indebido de facultades y atribuciones por el desvío de más de 14 millones de pesos de la cuenta pública de 2022, como parte del esquema de corrupción conocido como “la estafa siniestra”.

El juzgador determinó que el ex munícipe deberá permanecer recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca por ocho años, aunado a que deberá pagar una multa económica de cuatro millones 264 mil 734 pesos como parte de la reparación del daño en agravio de la administración pública municipal.

El ex presidente municipal emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se acogió a un procedimiento abreviado para evitar el juicio, por lo cual el juzgador emitió el fallo resolutorio en el que se aplicó una sentencia inconmutable para pagar sus delitos.

Así ocurrió la detención del exalcalde

Ex edil fue detenido el 24 de noviembre de 2024 por elementos de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) junto con los ex presidentes municipales de Yahualica, Elías “N”; de Nopala, Luis Enrique “N”, de Nopala, y de Huautla, Felipe “N”, quienes fueron señalados de participar en el esquema de corrupción que investiga el gobierno estatal.

El ex encargado de despacho de la PGJEH, Santiago Nieto Castillo, dijo que se identificó una red de desvío de recursos económicos que se triangularon entre las dependencias estatales en la administración de Omar Fayad Meneses, actual embajador de México en Noruega, y al menos 13 presidencias municipales, en las que se desviaron más de 522 millones de pesos de la cuenta pública del último año del sexenio anterior.

Luis Raúl González Becerra estará recluido durante 8 años

Créditos: Especial

Asimismo, las autoridades estatales han señalado a otros ex funcionarios del gobierno estatal anterior como el ex titular de la Secretaría de Educación Pública estatal (SEPH), Atilano “N”, por la compra de un software especializado a sobrecosto por más de 240 millones de pesos, así como el ex oficial mayor del gobierno estatal, Martiniano “N”, por la compra de material contra Covid-19 que finalmente no se ejecutó por más de 30 millones de pesos.

Asimismo, la PGJEH busca al ex contralor estatal, César “N”, por el presunto desvío de recursos económicos, amenazas y lavado de dinero, pero hasta el momento se desconoce el paradero del ex funcionario estatal, en tanto que también se desarrollan investigaciones contra la ex secretaria de Finanzas estatal, Jessica “N”.

También ha sido señalado el ex alcalde de Tula, Manuel “N”, por el presunto desvío de más de 60 millones de pesos del esquema de corrupción en el que desvío los recursos que serían destinados para atender a los damnificados por las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento del río Tula.

