Cae hombre por asesinato de una abuelita y su nieta; el sospechoso es hijo de la adulta mayor

Un hombre fue detenido por el feminicidio de una abuelita y su nieta, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de una vivienda en Michoacán. De acuerdo con medios locales, el crimen ocurrió dentro de una casa en la colonia Infonavit Lomas Jardín, en el municipio de Zacapu. Aparentemente, los bomberos atendieron el reporte de un incendio en el inmueble y en su interior hallaron los cuerpos de las víctimas.

Fue el pasado lunes 12 de agosto cuando, cerca de las 11:00 horas, vecinos de la adulta mayor solicitaron la presencia de policías y bomberos por el incendio de una casa. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron a la vivienda, y lograron sofocar las llamas, hallaron los cadáveres de dos mujeres: una niña y una mujer de la tercera edad.

Matan a abuela y nieta y queman su casaCréditos: Tomada de Bomberos de Michoacán

El hijo de la adulta mayor fue detenido en relación a los feminicidios

Pese a que los cuerpos presentaban lesiones por el fuego, las autoridades se percataron de que ambas víctimas tenían heridas con armas blancas. En el caso de la niña, trascendió que tenía 5 años de edad y respondía al nombre de Valentina, ella tenía una visible herida en el tórax; mientras que la adulta mayor, quien era abuela de la menor, tenía 15 heridas de arma punzo cortante en distintas partes del cuerpo.

Bomberos tratando de apagar el incendio. Foto: Bomberos de Michoacán

La adulta mayor fue identificada como Navidad y, según sus vecinos, estaba cuidando a su nieta cuando ocurrieron los hechos violentos. Las autoridades confirmaron que el hijo mayor de la mujer, quien era el tío de la menor, quedó detenido y es el principal sospechoso de los feminicidios. Presuntamente, el sujeto fue encontrado bajo el efecto de sustancias, por lo que fue llevado ante las autoridades correspondientes en espera de que se determine su situación jurídica.

¿Cuántos feminicidios ocurrieron el año pasado?

Más de 800 feminicidios ocurrieron en 2023. Foto: archivo.

Los datos del SESNSP evidencian que, tan solo en 2023, se registraron 832 delitos que fueron tipificados como feminicidios, entendiendo como feminicidios los crímenes donde se privó de la vida a una mujer por razones de género. No obstante, organizaciones no gubernamentales (ONGs) sugieren que las cifras podrían ser mayor, ya que no todos los homicidios de mujeres son tipificados como feminicidios.

El mes más violento fue el de marzo, cuando se registraron 85 feminicidios; seguido de junio, con 83 delitos tipificados como feminicidio. El pasado mes de enero, de 2024, se contabilizaron al menos 55 feminicidios en los diferentes estados de la República Mexicana.