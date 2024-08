AMLO critica Marea Rosa: "siguen mintiéndole a la gente"

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la marcha de la “marea rosa” frente al Instituto Nacional Electoral (INE) contra la sobrerrepresentación por su poca participaron —“mediada”— y que los conservadores quieren seguir manipulando.

Sin pregunta de por medio, dijo que los opositores quieren que se viole la Constitución para que el reparto de plurinominales para que no sea por partido.

Se manifestaron frente al INE. Foto: Archivo

“Ayer hubo una manifestación, ya con poca presencia, pero todavía siguen mintiéndole a la gente, estaba yo viendo algunos asistentes a la manifestación y no tenían ni siquiera claro por qué se manifestaban, por toda la manipulación que han llevado a cabo.

“Como la Constitución es clara y hay una ley que establece cómo distribuir los plurinominales, y así se ha hecho, cuando a ellos les convenía, se aplicaba la ley al pie de la letra. Ahora, como no les conviene, quieren que se interprete la Constitución y que se interprete la ley, pero lo plantean con términos, con conceptos jurídicos que se necesitan especialistas para explicarlo”, dijo.

López Obrador manifestó que aunque se realizaron elecciones limpias y libres, el bloque opositor ahora reclama que les robaron 10 millones de votos.

“Al mismo tiempo no se habla, porque dicen, ‘nos están robando 10 millones de votos’. ¿Dónde están las pruebas? Eso dijeron. Y los dirigentes, los camajanes engañan a muchos que, por ejemplo, esto que estamos haciendo es fraude, cuando nunca se han llevado a cabo elecciones tan limpias y libres, cuando ahora hay una auténtica democracia, no como antes”, afirmó.

López Obrador dijo que también engañaron a empresarios para que aportaran recursos porque en caso de que perdieran la presidencia, la 4T no tendría mayoría en el Congreso, pero fueron engañados por Claudio X. González.

“Y que si acaso perdían la presidencia, el movimiento de transformación no iba a tener mayoría calificada, incluso muchos empresarios, porque aquí vienen a contarnos todo, decían que ellos le metieron, aportaron, porque lo que no querían era que se reformara la Constitución y que se reformara la Corte, porque la Corte y todo el Poder Judicial está al servicio de los potentados y de la delincuencia organizada y de cuello blanco”, apuntó

El presidente dijo que el movimiento de transformación ganó de 256 de 300 distritos electorales.

“¿Ahora quieren que se viole la Constitución? No, ¿mejor qué? Claudio les devuelve el dinero, los estafó, yo hasta me siento bien, porque en una o dos comidas que tuve con los empresarios les dije, y les consta a los que me están escuchando, me están viendo, les dije no les vayan a timar, ya la gente no quiere la corrupción, quiere una autenticidad”, aseveró.

