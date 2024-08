"No tenemos complicidades. Si le dijeron al Sr. Zambada que estaría yo en esa reunión, le mintieron”: Rocha Moya

Los problemas de gobierno se arreglan en las instituciones y no permitiré que se manche mi imagen ni la del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue la respuesta contundente del gobernador Rubén Rocha Moya a los señalamientos vertidos en una carta difundida en medios de comunicación en la que Ismael Zambada García, refiere que presuntamente iba a fungir como mediador en la situación de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

"Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones de gobierno, no tenemos nosotros complicidad con nadie y eso es profesando justamente la política del Presidente, no hay complicidades, por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron y si les creyó, pues cayó en la trampa", enfatizó Rocha Moya ante el presidente López Obrador y la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la inauguración del Hospital IMSS- Bienestar "Dr. Bernardo J. Gastélum".

Sigue leyendo:

Se desmarca Gobernador de Sinaloa de acusación de "El Mayo": no tenemos complicidad con nadie

Del asesinato de sus escoltas a ser traicionado por "El Chapito": cronología de la detención de "El Mayo" Zambada

"No queremos estar bajo sospecha, no hay razón para ello"

Rocha Moya quien ese día había salido a Los Ángeles, agregó que no tuvo nada que ver con esa violencia que se manifestó el pasado 25 de julio y negó de manera tajante que exista algo que lo pueda vincular, señalando que es parte del estigma que existe hacia la gente de Sinaloa y Badiraguato de donde él es oriundo.

"Yo les quiero decir para que no haya sospechas de ninguna naturaleza, más bien, le quiero pedir al presidente, que por favor, sea el conducto para hablar con el Fiscal General de la República y decirle que nosotros quisiéramos decirle que atraiga la investigación, que investigue la Fiscalía General, que esté allá y que se garantice una mayor imparcialidad. No queremos estar bajo sospecha, no hay razón para ello, pero no queremos", reiteró el Gobernador.

Para concluir, Rocha Moya indicó que su postura es firme y clara, destacando que no tiene complicidades con el crimen organizado y que el día que sean incapaces de resolver los asuntos con política de estado, ese día dejará el cargo.

srgc