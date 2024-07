"Si lo tuviera de frente, no le pediría perdón": la polémica declaración de "El Bart", atacante de Ciro Gómez Leyva

Siendo víctima del caso, el periodista y conductor Ciro Gómez Leyva ha tenido acceso a nuevos videos relacionados a su atentado que sufrió en la Ciudad de México en el año de 2022, cuando un grupo de sujetos en motocicleta quisieron asesinarlo mientras circulaba en su camioneta en la alcaldía Coyoacán, al sur de la metrópoli.

Fue el mismo comunicador quien a través de su noticiero en Imagen Noticias, difundió nuevo material en el que se observan nuevos ángulos del ataque y hasta un clip con audio donde aparecen los supuestos implicados lamentándose del resultado de su agresión, el no lograr el asesinato del periodista.

Uno de los involucrados, identificado como "El Bart", ha sido entrevistado por la activista Saskia Niño de Rivera para su podcast "Penitenciaría", proyecto que ha sido criticado por la opinión pública debido a que se le acusa de enaltecer a los agresores y brindarles un micrófono. En uno de los avances el presunto agresor se sincera y señala qué es lo que le diría al periodista si lo tuviera de frente.

Otro de los lapsos que han generado indignación entre los usuarios es cuando "El Bart" se dice ser "una persona noble que mata gente", y que aquel 2022 lo que salió mal es que el grupo desconocía que el conductor de Imagen Noticias viajaba en una camioneta blindada, lo que al final le terminó salvando la vida.

Seguir leyendo:

Saskia revela lo que recibió "El Bart" por atentar contra de Ciro Gómez Leyva: "no es mucho dinero"

"Me lo imaginaba con una sábana blanca", dice el motosicario que trató de matar a Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva: vinculan a proceso a “El Patrón”, presunto autor intelectual del atentado contra el periodista

En la plática que tiene con Niño de Rivera, "El Bart" reconoce que en un principio tuvo temor al recibir una sentencia máxima de hasta 50 años, pero ahora se encuentra tranquilo porque sus abogados se encuentran trabajando para alcanzar una pena mínima de sea de 13 años.

"Al único al que le soy leal es a mi abogado, pero si no hace las cosas bien, estoy considerando en cambiarlo. A mi grupo a esos ya no les debo nada, me abandonaron, y duele que te dejen en un caso así, porque yo les dije, 'no fui a robar tortillas'", declaró el implicado.