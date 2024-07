"Pensé que me iba asaltar": víctima del motociclista relata agresión sexual que sufrió en el bajo puente de Iztapalapa

La mujer agredida por un motociclista en la alcaldía Iztapalapa rompió el silencio - ante medios de comunicación - y reveló cómo fue el intento de abuso sexual que sufrió cuando caminaba cerca del bajo puente de la calzada Ermita Iztapalapa y Periférico, en colonia La Era. Durante una entrevista, la mujer - quien prefirió no dar detalles sobre su identidad - aseguró que al momento de la agresión salía de trabajar y se dirigía a su casa.

"Venía saliendo de mi trabajo e iba para mi casa, venía hablando con mi novio (...) Me percaté de que hay alguien en la Coca (oficinas de la empresa Coca Cola), en una moto, pero pensé que era alguien normal, una persona que esperaba a alguien, o un trabajador de la Coca, porque siempre paso y hay muchas motos ahí. Entonces se me hizo normal; me percato de que alguien me dice 'oye', volteo y lo miro, fue rápido, me volteo y le dije a mi novio 'me vienen siguiendo'", detalló la mujer.

La agresión quedó grabada por cámaras de video. Foto: especial.

La mujer detalló que caminó rápidamente, sin darse cuenta de que su agresor la rebasó en el camino y se puso frente a ella: "cuando yo llego a la escena, él estaba unos metros enfrente de mí. Camino más y pensé 'me va asaltar', lo primero que se me vino a la mente. Escondí el celular y pase enfrente de él, sentí ese temor, volteo y fue cuando él me sujeta muy fuerte del cuello, poniendo su brazo derecho en mi cuello; lo único que grite en ese momento fue 'no me hagas nada, por favor", dijo la víctima.

La víctima detalló que tuvo un breve forcejo con su agresor, tratando de zafarse, sin éxito: "me empieza a jalar hacía atrás, tropezamos y en ese momento empiezo a ver a los autos pasar y les empiezo a gritar que me ayuden. Entre en pánico porque nadie me ayudaba, nos caímos y me empezó a arrastrar. Me arrastró abajo del puente, se monta arriba de mí y me toma del cuello, me ahorca y me empieza acariciar el seno", sentenció la víctima.

Víctima de motociclista agradece a los vecinos que la ayudaron

El agresor fue detenido. Foto: SSC.

Finalmente, la mujer reveló que un joven llegó hasta la escena y enfrentó al agresor, posteriormente una mujer ayudó a la víctima y trató de calmarla tras la agresión sexual que sufrió. Al respecto, la mujer agradeció a Axel - el joven que la auxilió durante el ataque - y a su madre: "fue un héroe sin capa. No dejaron que se fuera mi agresor y a mí me pusieron a salvo. Estoy muy agradecida con ellos porque salvaron mi vida", comentó.

Cabe mencionar que el motociclista que agredió a la joven fue detenido por vecinos, quienes finalmente lo entregaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La dependencia confirmó que el agresor se encuentra detenido y que es acusado por agredir verbalmente y realizar tocamientos sin consentimiento contra una mujer. Cabe mencionar que el sospechoso ya había sido detenido por otro intento de abuso sexual.