Él es Axel, el hombre que salvó a una joven de ser agredida bajo un puente de Iztapalapa: "no dejen de gritar"

Un sujeto fue detenido la noche del 5 de julio, luego de que abordara a una mujer e intentara llevarla, entre jaloneos, a la parte más oscura de un bajo puente en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Los hechos quedaron captados gracias a una cámara de seguridad.

A través de las redes sociales comenzó a difundirse el video de la agresión. Fue un hombre de una de las casas contiguas al lugar de los hechos quien se echó a correr y se le lanzó al agresor, logrando retenerlo, con ayuda de automovilistas y vecinos, para que fuera detenido y trasladarlo al Ministerio Público.

El sujeto que la defendió se llama Axel, quien fue entrevistado por Foro Tv, donde aseguró que hace falta valor en las personas para hacer lo que él hizo durante la noche del viernes. Pidió a la gente que apoye a las chicas que sufren día a día actos de violencia como el recientemente registrado. Y contó cómo sucedieron los hechos:

Aseguró que al momento de ser detenido por los vecinos y automovilistas, dijo que no estaba haciendo nada, a pesar de que lo tuvieron que quitar de encima de la mujer. Axel agregó: "la estaba ahorcando para quitarle la voz y desmayarla. La estaba tocando. Yo lo vi. Al final, los videos son muy claros de que él era culpable".

"Yo en ese momento me dio mucho coraje, tengo hermana, madre, novia, amigas, y vi en ella a todas ellas. Si fuera una del as personas más cercanas, no sé lo que haría. Hubiera sido otro caso, no lo sé. Yo no quería que le pasara nada a ella y a ninguna otra persona"