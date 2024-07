Ciclista agrede a cadenazos una camioneta y es arrollado en Avenida Insurgentes

Un ciclista fue embestido por una camioneta marca Chevrolet al sostener una discusión con el conductor en Avenida Insurgentes, altura estación Félix Cuevas. El joven, de aproximadamente 28 años, fue atendido por servicios de emergencia al recibir un impacto en su pierna izquierda. Testigos aseguraron que el vehículo arrolló al ciclista mientras intentaba cruzar por el carril confinado.

Por su parte, el conductor afirmó que el ciclista lo agredió al argumentar que le impedía el paso. "El wey me agredió desde que estaba yo orillado, entregando unas cosas, me empieza a insultar", aseguró el hombre de aproximadamente 30 años, quien relató que intentaba hacer una entrega junto a su pareja cuando sucedió el incidente.

Sigue leyendo:

Camioneta arrolla a anciano en la carretera México-Puebla

VIDEO: rescatan policías a mujer que intentaba aventarse de un cuarto piso

Riña frente a estación del Metrobus Félix Cuevas

FOTO: Enrique Delgado

Camioneta embiste a ciclista tras ataque a cadenazos

El automovilista mencionó que su pareja intentaba hacer una entrega cuando se estacionaron en el carril de ciclistas, lo que derivó en la discusión. La camioneta contaba con abolladuras en el cofre y signos de numerosos impactos, a lo que el conductor atribuyó fueron las agresiones del ciclista, quien supuestamente tomó las cadenas de su bicicleta para atacarlo.

"Me orillo, me bajo, me avienta la bici, saca su cadena, agarra a cadenazos mi camioneta, le doy encerrón, atropello su bicicleta y él se tuerce el tobillo, pero el primero que agredió fue él", afirmó el conductor para El Heraldo de México.

El ciclista fue trasladado a un centro médico, mientras que elementos de seguridad arribaron a la escena para cuestionar al conductor, quien fue acompañado por su pareja.

edg