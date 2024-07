Manlio Fabio Beltrones: "El PRI enfrenta un momento crítico"

Manlio Fabio Beltrones, senador electo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresó su preocupación sobre la dirección que está tomando el PRI, señalando que la reciente reforma estatutaria, especialmente el artículo 178, que permite la reelección, ha sido objeto de controversia y crítica interna.

El PRI enfrenta un momento crítico que amerita reflexión profunda, no acciones impulsivas o descalificaciones.

Sigue leyendo:

Alejandro "Alito" Moreno quiere reelegirse y se perfila a ser el dueño del PRI

Alito, a lo que va: vender caro su voto

En entrevista son Salvador García Soto para el programa de A la Una, por Heraldo Radio, que transmite por la frecuencia del 98.5 FM, Fabio Beltrones cuestionó la forma en que se llevó a cabo la asamblea, describiéndola como una convocatoria apresurada y poco transparente que parece beneficiar a la actual dirigencia en lugar de a la militancia.

Tomar decisiones de manera tan cerrada y sin debate significativo solo perpetúa el problema en lugar de resolverlo.

Sobre las acusaciones lanzadas por Alejandro Moreno, quien insinuó la implicación de militantes del PRI en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, Beltrones respondió con firmeza.

Es absolutamente ridículo y una distracción intentar descalificar a quienes han liderado el partido en el pasado sin fundamentos sólidos.

Además, subrayó la importancia de que las acusaciones sean tratadas con seriedad por las autoridades correspondientes.

El país necesita partidos políticos que presenten opciones al electorado Créditos: Especial

Beltrones también criticó la concentración de poder y la falta de democracia interna en las decisiones del PRI bajo la actual dirigencia.

Centralizar las decisiones en un solo individuo no es el camino para fortalecer un partido democrático.

Finalmente, al ser cuestionado sobre el futuro del PRI y las especulaciones sobre su desaparición, Beltrones se mostró optimista pero insistió en la necesidad de reformas que promuevan la competencia política y la participación de la militancia.

El país necesita partidos políticos que presenten opciones al electorado, no que se conviertan en entidades monolíticas.

Bravuconadas no resuelven el problema de fondo

En este mismo contexto y en entrevista con Lupita Juárez para el programa de Las Noticias de la Tarde por Heraldo Televisión, señaló que el PRI es un partido histórico en México, se fundó bajo el principio de la no reelección, un mandato que considera fundamental para preservar la democracia interna y la renovación constante de liderazgos.

Lo que estamos presenciando es un espectáculo para desviar la atención del verdadero problema: la violación de los principios fundacionales del PRI.

El político expresó su desacuerdo con la decisión de convocar una asamblea apresurada apenas un mes después de las elecciones, para discutir y aprobar la reelección de dirigentes.

Según Beltrones, esta medida no aborda los problemas estructurales del partido ni promueve la verdadera renovación que el PRI necesita. "Las bravuconadas no resuelven nada. No se puede pretender que la solución a los problemas del PRI sea simplemente reelegir a los mismos dirigentes", destacó.

Además, Beltrones defendió el derecho de los militantes a expresar diferencias de criterio dentro del partido sin temor a represalias. Criticó cualquier intento de expulsar a miembros del PRI por disentir con las decisiones de la dirigencia, subrayando que la democracia interna debe ser respetada y promovida.

dhfm