Así captaron los balazos en el circo el día que asesinaron a Paola Salcedo: VIDEO

Los fanáticos del futbolista Carlos Salcedo se encuentran conmocionados por las declaraciones de la madre del jugador, quien asegura que él es el autor intelectual del asesinato de su hermana Paola Salcedo, el pasado 29 de junio del 2024, cuando se encontraba en el circo en compañía de su hijo, en el Estado de México.

Por su parte, el blanquiazul ha utilizado sus redes sociales para limitarse a agradecer el apoyo que ha recibido tras la noticia del asesinato de su hermana, así como para solicitar privacidad a su vida personal en momentos tan sensibles. "Gracias a todos", comentó en una publicación de X, en donde compartía el mensaje luctuoso del Cruz Azul.

Sigue leyendo:

VIDEO: asesinan a plena luz del día a hombre en terminal de autobuses de Querétaro

¿Quién es María Isabel Hernández Navarro?, la mamá de Paola y Carlos Salcedo

Sin embargo, María Isabel Hernández Navarro, madre de ambos hermanos, utilizó su cuenta de Instagram para acusar a su propio hijo de intentar huir del país en compañía de su pareja con el fin de no ser detenido por las autoridades. Es importante mencionar que no esta no es la primera vez que la familia enfrenta conflictos entre ellos.

Video captan momento exacto del asesinato de Paola Salcedo

Luego del revuelo que ha ocasionado el caso del futbolista y su familia, ha salido a la luz un nuevo video que revela el momento exacto en que ocurrieron los balazos que le arrebataron la vida a la joven. En dicho video, un hombre se encuentra grabando el cielo y capta cuando ocurren las detonaciones, lo que alarma a los asistentes del circo.

La Fiscalía General del Estado de México, en colaboración con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, detuvieron a Miguel Ángel “N” alias “El Pecas” y José Iván “N”, los presuntos autores materiales de la muerte de Paola Salcedo.

Al ser cuestionados sobre por qué mataron a la joven mujer, aseguraron que se encontraban bajo los efectos de sustancias psicoactivas, por lo que, al estar en un estado de frenesí, salieron a la calle para conseguir dinero y obtener más drogas, lo que derivó en su encuentro con Paola Salcedo.

edg