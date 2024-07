"Por fin te encontramos": exigen justicia para Aranza, joven trans hallada sin vida tras 20 días desaparecida

Aranza Aldanelly Castillo Ruiz, una joven trans de 23 años de edad, fue localizada sin vida tras más de 20 días de que fue reportada como desaparecida en la colonia Nueva Conquista localizada en el municipio de Monterrey, estado de Nuevo León. Ahora, sus seres queridos exigen justicia.

Y es que han sido sus propios familiares y amigos los que a través de redes sociales como Facebook confirmaron que la joven fue localizada, pero “no como hubieran querido”. En este sentido, además de despedirse de ella, piden a las autoridades locales que esclarezcan el caso.

Sigue leyendo:

Localizan sin vida a joven trans reportada como desaparecida

Hasta el momento, la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León confirmó que ya se encontró a Aranza Aldanelly. Aunque compartió de nueva cuenta su ficha de búsqueda con la leyenda “localizada”, la instancia no dio más detalles sobre las condiciones en las que se dio el hallazgo.

Aún así sus seres queridos no tardaron en expresar su sentir con la noticia. Una de las primeras en hacerlo fue una joven con el usuario de Facebook “Montoyá Sarahí”, quien identificada como prima de Aranza, expresó que no descansarán hasta que haya justicia para la joven.

“Por fin te encontramos Aranza, no como nos hubiera gustado pero al menos ya estás descansando en paz en un mundo mejor. No entiendo como una persona tan linda y tan buena gente con todo el mundo le pudieron haber hecho algo así , pero no descansaremos hasta que se haya JUSTICIA para ti ARANZA”, se lee en plataforma digital.