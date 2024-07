México, a la espera del informe sobre la detención de Ismael “El Mayo” Zambada: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el gobierno mexicano sigue a la espera del informe que le entregará Estados Unidos, en donde se explique cómo es que llegaron Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a dicho país para su detención.

“Entonces nosotros queremos, y lo está haciendo la fiscalía y lo está haciendo Relaciones Exteriores, conocer más sobre esto. En donde fue que abordaron el avión, qué tipo de avión, ¿por qué si el acuerdo era con uno? Llegan dos. El abogado del señor Zambada dice que lo sometieron. ¿En dónde? ¿Quiénes? Se necesita conocer todo esto”, expresó.

Se darán más detalles de su detención. Foto: Especial

Durante la mañanera de este martes, el ejecutivo federal sostuvo que también es necesario que el gobierno estadounidense dé a conocer si participaron en territorio mexicano los agentes de ese país y reiteró que está seguro que no participaron integrantes de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

“Si participaron en territorio mexicano, agentes del gobierno de Estados Unidos, de las agencias, estamos absolutamente seguros que no participaron integrantes de las Fuerzas Armadas de México, pero necesitamos tener más información y hablar con la verdad estamos seguros de que cuando ellos tengan ya todos los elementos nos van a informar y los vamos a dar a conocer a ustedes”, declaró.

Aunado a ello, aseguró que ya se están mandando más elementos de la Guardia Nacional a Sinaloa para evitar algún enfrentamiento.

Indicó que pese a que hay elementos de las fuerzas armadas resguardando la entidad, no hay indicios de que se vayan a dar enfrentamientos. “Bueno, ya se está enviando a más elementos a esa región del país, a esa región del país, sin embargo, no hay, hasta ahora, y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos, nada. Esto para tranquilidad de Sinaloa, de Durango, de toda esa región”, expresó.

López Obrador exhortó a los ciudadanos a que actúen de manera responsable, pues lo más sagrado es la vida y esta se tiene que proteger y cuidar, además señaló que si se llegaran a dar enfrentamientos, el gobierno informará a los ciudadanos de dicha entidad.

“Para que no haya inquietud, si vemos nosotros que puede haber estos enfrentamientos, vamos a estar informando a la gente. No creo que pase, además no lo deseo, exhorto a que todos actúen de manera responsable. Lo más sagrado es la vida y tenemos que cuidarla, protegerla”, agregó.

brc