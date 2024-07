Pleito en redes entre Marko Cortés y Calderón no beneficia al PAN: Julen Rementería

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, criticó las confrontaciones en redes sociales entre el líder nacional del albiazul, Marko Cortés, y el expresidente Felipe Calderón, pues afirmó que no beneficia en nada.

En entrevista a medios, el senador por Veracruz sostuvo que las redes sociales no son el medio por el cual se deben dirimir la discusión sobre los resultados electorales, sino en los órganos internos del PAN.

"Hacerlo fuera del partido, pues no, no beneficia desde luego al partido. No ayuda en nada, y entonces no tendría ninguna razón de ser. Decirlo dentro del partido, bueno, pues, ahí sí se puede hacer una reflexión. Se pueden llevar a cabo posibles soluciones, se pueden intercambiar ideas, como lo digo siempre, de manera respetuosa, y con ello lograr, pues, que el partido a partir de esa reflexión, encuentre los caminos que permitan convencer a la gente de que lo que se propone desde el PAN es lo que le conviene a los ciudadanos de este país", expuso.

Descarta que el blanquiazul esté dividido

Esto luego de que ayer el expresidente Felipe Calderón Hinojosa y el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, chocaron en redes sociales y se culparon por los malos resultados electorales del Acción Nacional.

Rementería aclaró que pese a esa confrontación, no hay un PAN dividido, sino en reflexión.

"Hay un PAN que está, por momentos hay personas que encuentran o tienen distintas maneras de ver las cosas, pero eso no quiere decir que el PAN esté dividido, que esté, de alguna forma destruyéndose. Hay una discusión, hay un debate, eso no se puede negar. De ahí para allá, lo que hay que hacer es la forma, y qué es lo que sigue, la forma de encontrar a través de esta reflexión, los caminos que permitan al PAN otra vez ser una oferta política atractiva para la población", dijo.