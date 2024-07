Pleito en el PAN por la sucesión

En la sesión política del PAN realizada el sábado en su sede de la colonia del Valle, fue el consejero Guillermo Galland la voz que sorprendió después de que los panistas cantaran el himno nacional como apertura de sus trabajos, al presentar el proyecto que empujan 253 mujeres para que sea una la que presida al partido.



Galland sabía que por reglamento no se podía cambiar la orden del día de una sesión extraordinaria como la de este fin de semana, pero propuso votar en contra de la misma para introducir cambios en incluir en la discusión de los trabajos el tema de equidad de género rumbo a la sucesión de Marko Cortés.



El argumento es que los poderes del Estado y los organismos autónomos han dado cumplimiento a ese mandato, en muchos de los casos, a golpe de sentencias. En las mismas, se han establecido los criterios que incorporan la alternancia como un mecanismo para alcanzar la paridad sustantiva y por supuesto encabezar los máximos espacios públicos donde se toman las decisiones importantes de este país.



De hecho, como precedente, sostiene la propuesta de las panistas, es la sentencia SUP-JDC-74/2023 y acumulados, que dio como resultado que el propio Instituto Nacional Electoral (INE) hoy sea presidido por una mujer: Guadalupe Taddei. Es decir, no es fortuito que a 33 años haya llegado al máximo puesto del organismo encargado de arbitrar las elecciones.



Por esa ruta y vía se está armando el entramado panista que busca impedir que Marko Cortés deje la sucesión en otro hombre de su grupo como está planeado desde hace meses.



Sin embargo, el consejo ni siquiera aceptó votar la modificación a la orden del día como propuso Guillermo Galland, por lo que en caso de se siga negando el plan de discutirlo, atender o resolver la petición de las 253 mujeres, el caso podrá llegar para su atención y ser juzgado por la defensoría pública electoral para las mujeres, como ocurrió con el propio INE, donde 33 años después llegó una mujer, mientras que en 85 años el PAN no ha sido presidida por una de ellas. Estuvo unos meses Cecilia Romero pero solo fue interina.



Todo apunta a que el área especializada en la atención de asuntos de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género del Tribunal Electoral, deberá prepararse para atender este caso Esta área es de reciente creación a propuesta de la presidenta magistrada y se estrenaría con el primer caso a nivel nacional por el caso de la dirigencia nacional del PAN



El tema independiente de la resolución dejaría un fuerte y sólido presidente en México señal de alentar a Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo que van por la misma ruta de no nombrar mujeres en presidencias partidistas.

Uppercut: La sala del Tribunal Electoral revocó el recuento de votos por la alcaldía de Guadalajara. De hecho, el propio candidato de Morena, José María Martínez, se opuso a pesar de ser el candidato derrotado y de que el Presidente López Obrador lo exigía. ¿A caso iban a salir a la luz las trampas de Morena y echaría para atrás la narrativa de fraude por la gubernatura que ganó Pablo Lemus, de MC?

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

COLABORADOR

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

