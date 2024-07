“No voy a participar en ninguna actividad política”, asegura AMLO tras jubilarse

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que cuando se retire, viajará por carretera desde Palenque, Chiapas, hasta la Ciudad de México, para no tomar vuelos comerciales y evitar que le tomen fotografías. En la conferencia de prensa matutina, afirmó que está acostumbrado a "evadir el acoso". Destacó que su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y su hijo Jesús Ernesto vivirán en la Ciudad de México.

“Porque también eso es lo otro, se habla de que ya nos vamos a divorciar con Beatriz. Y no es cierto. Lo que pasa, pues es que yo me voy a Palenque. Jesús va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad y ellos se van a quedar a vivir aquí y yo voy a estar visitándolos y ellos también me van a ir a visitar”, refirió.

El presidente dijo que se dedicará a investigar y escribir su libro. Foto: Presidencia

Rechazó que utilizará después del 1 de octubre vuelos comerciales para trasladarse, “no, no, no, porque no quiero que me tomen fotos”. López Obrador dijo que procurará “viajar por carretera y voy a visitar y no voy a estar saliendo porque voy a tener mucho trabajo. Es un trabajo de investigación”.

¿AMLO dejará de ser militante de Morena?

El jefe del Ejecutivo fue cuestionado sobre si dejará de ser militante de Morena una vez que se separe de su cargo, a lo que respondió que pediría su licencia.

"No pues es que ya me voy a jubilar y voy a pedir mi licencia, porque ya no voy a participar en ninguna actividad pública, política", aseguró.

Señaló que se dedicará a escribir un libro sobre la vida en el México prehispánico, que le tomará de tres o cuatro años finalizarlo.

“Son pocas, sobre la vida en el México prehispánico. Son códices, las traducciones de glifos están muy limitadas, solo a la cultura maya, todo lo demás son testigos de vista, quienes acompañan durante la invasión a Cortés. Tres, cuatro, cinco testimonios de la época, las cartas de Cortés, luego los testimonios de los frayles”, apuntó.

Atenderá los llamados de Claudia Sheinbaum

El presidente aseguró que si la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, necesita verlo, si atendería a su llamado, sin embargo, declaró que no cree que eso sea posible, pues indicó que su sucesora tiene mucha capacidad.

“Si mi Presidenta algún día quiere verme, claro que la vería, pero no va a ser falta porque ella tiene mucha capacidad para enfrentar cualquier adversidad y además México tiene una situación inmejorable en el mundo”, declaró.

En la mañanera del miércoles manifestó que siempre respetará a Claudia Sheinbaum, ya que la estima mucho y la admira porque es una mujer inteligente, preparada, con experiencia y honesta.

Ante la polémica que se ha generado por parte de la oposición, quien dice que Sheinbaum Pardo debería de pintar su raya, indicó que él no es cacique, ni su sucesora es pelele.

“Por eso hablan de pintar la raya, se olvidan que la raya está pintada porque la Constitución establece de que el presidente de México, la presidenta de México, es electa por el pueblo y entra en funciones desde pasadas las 12 de la noche el último día de septiembre de este año; y yo paso a ser un ciudadano, y ella se convierte en el titular del Ejecutivo”, declaró.

Finalmente, al ser cuestionado sobre si interferiría de alguna manera en caso de que se inicie una investigación en su contra, el mandatario expresó que no lo haría, pues afirmó que tiene la conciencia limpia y que lo más importante en su vida es la honestidad.

“No, no, no. Yo, este... Lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. No voy a contratar un abogado ni me voy a parar. Ya eso lo he dejado de manifiesto. Yo tengo mi conciencia tranquila y siempre he luchado por causas de lucha, por causas de constancia”, manifestó.

BRC