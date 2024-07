Ovidio Guzmán sigue detenido en Estados Unidos; le cambiaron la medida cautelar: SSPC

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reiteró que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el chapo” Guzmán, sigue detenido en Estados Unidos, aunque le cambiaron la medida cautelar. Dijo que no se puede determinar si es testigo protegido.

“Al momento solamente nos dijeron, nos informaron oficialmente que el 23 de julio dejó el reclusorio, bueno, el penal en donde estaba y que cambió de medida cautelar, pero sigue en manos de las autoridades estadounidenses. No le podemos decir nosotros de que es un testigo protegido porque no tenemos la información. Así no la enviaron”, dijo.

Señaló que se cambió la medida cautelar. Foto: Archivo

Al ser cuestionada sobre si el Gobierno de México solicitó a las autoridades estadounidenses saber la calidad que actualmente tiene Ovidio Guzmán, señaló que sí.

"Sí, sí la solicitamos y solamente nos dijeron que estaba en manos, que seguía en manos de las autoridades estadounidenses, pero sí que no estaba en ese lugar, en el penal en donde había estado originalmente", agregó.

A pregunta expresa de cómo quedaría el cártel de Sinaloa tras las detenciones, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que la investigación la está llevando la Fiscalía General de la República en México en coordinación con su dependencia. También se le preguntó cómo quedaría el mapa criminal del cártel de Sinaloa.

"En este momento no tengo el mapa criminal, pero lo que sí le puedo decir es que estamos estudiando todos los movimientos de lo que pasa. Sí, pero además va a ir saliendo, es que ya no es el tiempo", acotó.