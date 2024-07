AMLO señala que informe de EU sobre Ismael "El Mayo" Zambada "es insuficiente"

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es insuficiente el informe que mandó el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las detenciones de de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López.

En la conferencia se prensa matutina, dijo que aunque no se descarta que participaron agentes estadounidenses enfatizó que no participaron las Fuerzas Armadas Mexicanas. Hizo un llamado a que no se desate la violencia por las detenciones de los líderes del cártel del Sinaloa, “yo espero que no haya, deseo que no haya. La violencia no va a solucionar nada, nada, nada, nada”.

Sigue leyendo:

Fiscalía investiga a piloto y ruta del vuelo donde viajaba “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López a EU

Emma Coronel: así reaccionó a la detención de "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López

López Obrador dijo que se desconoce de qué punto de México despegó la aeronave. Foto: Especial

“Se ha hecho ya una investigación por parte de la fiscalía y hasta ahora no hay, pero se va a saber, antes de que lo diga el corrido lo vamos a saber”, manifestó.

López Obrador dijo que tampoco se conoce de qué punto de México despegó la aeronave ni la identidad del piloto.

“De esto del señor Zambada, ncesitamos saber todo, porque los abogados dicen que un hijo de Joaquín Guzmán fue el que lo detuvo, eso dicen los abogados de Zambada. Entonces, queremos saber, a ver, fue él, ¿con quién?, porque también dice que con un uniforme militar, un uniforme militar de México, de Estados Unidos. ¿En qué sitio fue?, ¿en dónde? Nosotros tenemos la información, eso sí, confirmada, de que no intervino el Ejército mexicano ni la Secretaría de Marina, confirmado, ni la Guardia Nacional.

“Hay también el antecedente, como el mismo gobierno de Estados Unidos lo está asegurando, de que venían haciendo acuerdos con Guzmán, eso es lo que ellos dicen, de tiempo atrás, incluso hablan hasta de dos, tres años de acuerdos. Dicen que hace algunas semanas, pero hay también la versión de que llevaba más tiempo con acuerdos con él, no se habla del otro, del señor Zambada”, añadió.

El presidente destacó que todavía falta mucho, por ejemplo, saber de dónde salieron. El presidente López Obrador dijo que el INM les entregó el plan de vuelo: una aeronave que partió de Hermosillo, Sonora, y llegó a Nuevo México, Estados Unidos, “pero luego se menciona que no salieron de ahí y no se tiene una información confiable”.

"No, la versión es esta, de que salió de Hermosillo, que fue una avioneta, pero no hay de parte de Estados Unidos la información específica. Dicen México, pero México son dos millones de kilómetros cuadrados", acotó.