Crisis de desapariciones en Jalisco: 78 cédulas para encontrar a alguien se emitieron en una semana

La semana del 22 al 28 de julio la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco publicó 78 cédulas de personas desaparecidas, lo que representa un récord según el académico de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero.

Del total de fichas de búsqueda, 17 corresponden a mujeres y 61 a hombres; 25 de estas personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas con vida, una sin vida y 52 aún no han sido encontradas.

Durante 2024, el mayor número de cédulas de personas desaparecidas publicadas había sido en la semana 23, en la que se reportaron 56 desapariciones; 45 hombres y 11 mujeres. En tanto, el registro más bajo corresponde a la cuarta semana del año, con 22 fichas de búsqueda.

Hay 61 hombres y 17 mujeres sin localizar. FOTO: FGJ

En Zapopan hubo cinco desaparecidos en una semana

En la última semana fueron cinco personas privadas de su libertad en el municipio de Zapopan. Los reportes están llegando tarde, lamenta el director de la Comisaría de la Policía en Zapopan, Jorge Alberto Arizpe García, en entrevista con El Heraldo de México.

“Tenemos las tres personas en la casa de cambio en Jardines Universidad, ya la Fiscalía está indagando todo. Pero cuando nosotros acudimos ya estaba cerrado el negocio”.

Sobre el caso Ladis y Emmanuel Núñez Mosqueda, dos jóvenes que fueron sacados por sujetos armados de la tienda de abarrotes y verduras que es negocio familiar, en el fraccionamiento El Tigre 2, el jefe policiaco reconoció que no tenían información hasta que se difundió la búsqueda a través de redes sociales.

Hay reuniones periódicas para atender estos asuntos. FOTO: Archivo

“Son hermanos inclusive, que atendían una tienda de verduras, pero no teníamos muchos datos, no nos pasaron información. Nosotros hemos acudido al lugar y nadie nos pasa información”.

La familia Núñez se manifestó en la Glorieta de los Desaparecidos para exigir su pronto regreso.

“Se los llevaron de mi casa, no ha habido avances, por eso estamos haciendo esta manifestación. Yo solo quiero que me los regresen, no quiero entrar en conflicto con nadie, solo que los regresen”, dijo su mamá.



Fiscalía investiga relación de casas de cambio con desapariciones

La privación de la libertad de Alejandrina y Gilberto el 24 de julio, y la de tres mujeres más ocurrida el 25 de julio, en ambos casos, con fuerza en una plaza comercial, podrían estar relacionadas, debido a que ambas tienen en común la actividad comercial de casas de cambio.

Sin embargo, esta línea aún se investiga debido a que cada negocio tiene un dueño distinto, adelantó el Fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Mendez Ruiz.

Zapopan es uno de los puntos con más desapariciones recientemente. FOTO: FGJ

"El dato que tenemos preliminarmente, son personas diferentes, es decir, el dueño, socio, representante de la casa de cambio donde se da el homicidio y la privación del 17 y del 24 (de julio), es una persona del sexo masculino que resulta, por la información que tenemos, ser hermano de la mujer privada, de Alejandrina; y de la otra casa, (…) el propietario, accionista o apoderado, es otro masculino quien también es hermano de dos de las mujeres privadas de la libertad (el 25 de julio)", expuso en rueda de prensa.

Explicó que se tienen datos de los vehículos y posibles lugares donde pudieran circular o estar resguardados los delincuentes. Dijo que los vehículos que se emplearon en la privación ilegal de la libertad de las tres mujeres que fueron sustraídas por aproximadamente 10 hombres armados, aparentemente son los mismos que se usaron en el plagio de Alejandrina y Gilberto un día antes.

No son los únicos desaparecidos en Jalisco

Previo a estos hechos, el miércoles 17 de julio, un hombre que salió de la casa de cambio ubicada en una plaza de la avenida Naciones Unidas, fue abordado en el estacionamiento por dos hombres, quienes lo asesinaron en un ataque directo.

El Fiscal confirmó que están buscando al administrador, hermano de Alejandrina, quien pese a haber sido llamado a declarar desde el pasado 24 de julio, aún no se presenta en la dependencia.