Buscan a los hermanos Núñez Mosqueda; sujetos armados se los llevaron mientras atendían su puesto de frutas en Jalisco

Los hermanos José Emmanuel y Ladis Gabriel Núñez Mosqueda se encuentran desaparecidos desde el pasado miércoles 17 de julio de este año en la colonia El Tigre ubicada en el municipio de Zapopan el estado de Jalisco. Los primeros reportes arrojan que sujetos armados se los llevaron mientras se encontraban trabajando en una frutería.

Hasta el momento, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco ya emitió las fichas correspondientes a fin de que la población contribuya a dar con el paradero de los jóvenes de 26 y 22 años de edad. En caso de tener algún tipo de información al respecto, pueden proporcionarla en:

el correo electrónico comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx

número telefónico 33 31 45 63 14

¿Quiénes son los hermanos Núñez Mosqueda?

José Emmanuel tiene 26 años. Créditos: Facebook/Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.

Tomando en cuenta las fichas de búsqueda emitidas por las autoridades locales, José Emmanuel Núñez Mosqueda es un joven de 26 años de edad de complexión delgada y tez morena clara. Mide 1.65 y tiene cabello castaño, lacio y corto. Asimismo, como señas particulares presenta una cicatriz en la mejilla izquierda.

Por otro lado, su hermano, Ladis Gabriel Núñez Mosqueda tiene 22 años de edad, mide 1.65 y es de tez morena clara. Es de complexión delgada y su cabello es quebrado, corto y color negro. Entre sus señas particulares se encuentra una cicatriz en su ceja izquierda.

Cabe destacar que según el testimonio que han dado sus familiares, los jóvenes tenían un negocio de frutas y verduras así como una tienda de abarrotes. Ambos se dedicaban íntegramente al comercio hasta el día que desaparecieron en el municipio de Zapopan.

¿Cómo desaparecieron los hermanos Núñez Mosqueda?

Ladis Gabriel tiene 22 años. Créditos: Facebook/Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.

José Emmanuel y Ladis Gabriel desaparecieron el pasado 17 de julio de este año en la colonia El Tigre en el municipio de Zapopan. Hasta el momento, lo que presuntamente ocurrió fue que mientras los hermanos estaban trabajando en su frutería, fueron privados de su libertad por unos sujetos armados.

En entrevista para Telediario, familiares de los jóvenes explicaron que desde lo ocurrido, únicamente han recibido una llamada de rescate. No obstante, actualmente ya perdieron el contacto con los presuntos agresores y no han dado información de los hermanos, razón por la que sus seres queridos no los dejan de buscar.