Las Bartolitas: las muñecas nacidas en Chiapas que enseñan educación sexual

La Educación Sexual Integral en la infancia es esencial para promover el desarrollo saludable y el bienestar emocional de niñas y niños. Proporcionar información adecuada y objetiva sobre temas relacionados con la sexualidad desde temprana edad les permite adquirir conocimientos para comprender su cuerpo, sus emociones y establecer relaciones sanas y respetuosas con los demás.

Además, la Educación Sexual Integral contribuye a prevenir situaciones de abuso, explotación y violencia sexual, empoderando a niñas y niños para reconocer y denunciar cualquier situación de riesgo.

Sigue leyendo:

Más de 600 chiapanecos huyen a Guatemala por la violencia generada por grupos delincuenciales

VIDEO: Sólo una alumna logra graduarse de primaria de Santa Catarina, Chiapas

La Educación Sexual Integral es importante para prevenir violencia a las infancias. Foto: Archivo.

La creadora de "Las Bartolitas" nos explica a fondo.



“Desde hace más de cinco años me dedico a la elaboración de muñecas artesanales de trapo, desde mi acercamiento a temas de Educación Sexual integral, he creado una nueva línea de muñecas, muñecos anatómicos Bartolitas que me entusiasma compartirles”.

Señala que sus muñecas son un recurso pedagógico para que niños y niñas “puedan comprenderse en su proceso de desarrollo, en las relaciones que establecen con los demás, así como las expresiones de acciones, emociones. Sin embargo, su uso no es exclusivo para la niñez”, nos cuenta su creadora, Dalia Pérez, desde su cuenta de Facebook.

Los muñecos anatómicos enseñas a niñas y niños a nombrar y cuidar sus cuerpos. Foto: FB Bartolitas

Dalia se dedica a la educación de las primeras infancias y desde hace más de cinco años elabora muñecas artesanales de trapo con el fin de acercarse de manera lúdica a temas de Educación Sexual Integral.

¿Para qué se usan estos muñecos?



Con los muñecos anatómicos se puede aprender y desarrollar las siguientes habilidades:

Reconocer y nombrar las partes del cuerpo para su cuidado

Aprender a expresar emociones y sentimientos

y sentimientos A reconocer el cuerpo de los otros, otras y cuidarlo, y que todos merecemos ser bien tratados. Somos diversos.

Somos diversos. Identificar y prevenir violencias

Identificar el abuso sexual y sus secuelas (sólo el profesional capacitado podrá realizar un diagnóstico y evaluaciones)

y sus secuelas (sólo el podrá realizar un diagnóstico y evaluaciones) El uso en el aula y en el hogar apunta hacía la prevención, educación sexual Integral, el desarrollo de habilidades de cuidado y empatía, mientras que para la identificación de abuso sexual infantil sólo el profesional capacitado podrá realizar un diagnóstico y evaluaciones.



Estas muñecas cuyas características son: adultos (madre, padre, abuela, abuelo) y menores (jóvenes, niñas, niños) con medidas aproximadas de 40 cm en adultos y 30 - 20 cm menores.

Para más información visita la página de Facebook https://www.facebook.com/Bartolitasmunecasartesanales