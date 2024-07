Con 6 autos: así siguieron sicarios al comisario Milton Morales para asesinarlo en Coacalco

Autoridades continúan investigando el asesinato del comisario Milton Morales Figueroa, quien fue atacado a balazos mientras compraba pollo en una pollería del municipio de Coacalco, Estado de México. Ahora, nuevo reportes - filtrados por el periodista Antonio Nieto - han revelado cómo fue que un grupo de sicarios siguió al funcionario desde que salió de su domicilio, hasta que finalmente lo asesinaron en la calle.

Según el comunicador, las cámaras de seguridad captaron a seis vehículos sospechosos, los cuales siguieron al comisario desde que salió de su vivienda. Fue en punto de las10:52 horas que los carros sospechosos comenzaron a seguir a Milton Morales Figueroa; lo persiguieron por la calle José María Morelos, la avenida López Portillo y hasta llegar a la calle Sánchez Colín. Aparentemente, durante todo el trayecto, el comisario no se percató de que era vigilado.

Sigue leyendo:

Vinculan a proceso a mujer por presunto asesinato y secuestro

Niña de 12 años mata a su prima de ocho tras discutir por un teléfono celular

Así fue como sicarios siguieron al comisario Milton Morales

Uno de los vehículos que fue identificado fue un Aveo color blanco, de donde bajó el sicario que momentos más tarde disparó contra Morales Figueroa. Las cámaras de seguridad identificaron que el sicario descendió de un auto estacionado a una cuadra de distancia de la pollería donde el comisario realizaba sus compras. Pese a que en la zona había una gran cantidad de personas, el sospechoso bajo de su unidad, se aproximo al policía y le disparó por la espalda.

En las cámaras de seguridad se ve que el sicario vestía un suéter, pantalones claros y una gorra, para tratar de ocultar su identidad. El agresor llegó hasta el comisario y, sin mediar palabra, le disparó en diversas ocasiones. Como consecuencia de los balazos, Milton Morales cayó al suelo y perdió la vida. Tras el ataque, los testigos comenzaron a escapar, presos del pánico, mientras que otras personas - que supuestamente compraban en la pollería - caminaron en la misma dirección que huyó el sicario.

Investigan homicidio del comisario Milton Morales

El comisario fue asesinado por la espalda. Foto: archivo.

Luego del homicidio, cámaras de seguridad captaron al Aveo ingresando al Circuito Exterior Mexiquense, donde desapareció junto a los otros vehículos aparentemente involucrados. Cabe mencionar que, hasta ahora, no hay personas detenidas por el homicidio del comisario. No obstante, las autoridades mexiquenses han informado que el caso ya es investigado. Al respecto, Pablo Vázquez, titular de la policía de la Ciudad de México condenó el ataque y dijo que "no habrá impunidad”.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Rosa Icela Rodríguez informó que llevan a cabo la investigación del atentado que escaló a nivel federal. La funcionaria enfatizó que se investigará el hecho que el comisario Milton Morales no contaba con escoltas cuando fue asesinado. “Muchos de nosotros conocíamos a este director general, a Milton y era un buen compañero, muy competente y colaborador en temas de seguridad en el país”, dijo.