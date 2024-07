Aeropuerto Internacional de Guadalajara aumentará capacidad entre 50 y 70% con segunda pista

Hoy se inauguró la segunda pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara como como parte de las proyecciones de obra quinquenales que hace el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) 2020-2024 y cuya inversión asciende a 15 mil 900 millones de pesos.

La presidenta del Consejo del GAP, Laura Diez Barroso, explicó que la nueva pista tiene una extensión de tres mil 538 metros de largo y 45 metros de ancho, una nueva calle de rodaje que separará las llegadas y salidas de vuelos aumentando la capacidad de aterrizajes y despegues entre 50 y 70 por ciento a largo plazo.

Actualmente, el Aeropuerto de Guadalajara es el tercer aeropuerto más importante de México. Tiene un promedio de mil 079 frecuencias de salida semanales, operan 10 aerolíneas que conectan con 60 destinos, y durante 2023 recibió casi 18 millones de pasajeros.

En la inauguración estuvieron presentes Laura Diez Barroso y Enrique Alfaro. Foto: Mayeli Mariscal.

Obras con gran impacto positivo

Por su parte el mandatario estatal, Enrique Alfaro, dijo que esta segunda pista posiciona al estado de Jalisco con un gran impacto en el desarrollo económico y turístico en la entidad. Adelantó que dejará el proyecto ejecutivo de movilidad del sistema BRT que conectará la terminal aérea desde Mi Macro Periférico y el corredor industrial de El Salto.

Además de la segunda pista, se modernizó la Terminal 1 incluyendo la fachada, un puente peatonal, y un pasillo exterior cubierto y vialidades interviniendo 26 mil 400 metros cuadrados aproximadamente. También, en Aviación General se construyó una nueva plataforma de 126 mil 090 metros cuadrados, 83 posiciones de aviones, cuatro para helicópteros, 45 hangares y nuevas instalaciones para Autoridades Gubernamentales.

Así mismo, se inauguró el Edificio de Usos Mixtos que incluye un Hotel Hilton Garden Inn con 180 habitaciones ya en operación, dos edificios de oficinas, una plaza comercial con dos niveles, un estacionamiento para autobuses; además de la ampliación de 11 mil 704 metros cuadrados del edificio terminal actual y la rehabilitación de mil 188 metros cuadrados de este mismo. Respecto al estacionamiento, se pone a disposición del pasajero cuatro mil cajones, incrementando 90 por ciento la capacidad anterior, y se proyecta tener una capacidad futura de más de 10 mil cajones.

Se evitarán retrasos en la operación

"Las pistas se tienen que mantener. Lo que nos pasaba con una sola pista es que en las noches, en ciertas temporadas del año, teníamos que cerrar. Entonces, si tenías por ejemplo un retraso, no te dejábamos entrar al aeropuerto porque estaba lloviendo, no sé en la Ciudad de México y llegabas 20 minutos tarde, no te dejábamos entrar porque estaba en mantenimiento la pista. Las dos pistas una gran ventaja que te dan es que realmente el Aeropuerto todo el año, 24/7 va a poder estar operativo, es una ventaja enorme que no teníamos hoy", explicó Raúl Revuelta Musalem, director general del GAP.

La pista tiene una extensión de tres mil 538 metros de largo y 45 metros de ancho. Foto: Mayeli Mariscal.

Añadió que en las siguientes semanas se darán a conocer los proyectos para el siguiente quinquenio 2025-2029 pero por lo pronto, adelantó que el próximo año se inaugurará la terminal 2 del Aeropuerto de Puerto Vallarta que está diseñada por el arquitecto Benjamín Romano y estará en operaciones al cien por ciento en dos años, y tendrá 50 mil metros cuadrados, se espera alcanzar un total en esta terminal de al menos cien mil metros cuadrados.

Hacen recuento de daños por falla tecnológica

Los 14 aeropuertos del GAP reportan 250 retrasos de operaciones y 30 cancelaciones en el lapso de las 12 horas que se presentó la falla tecnológica que afectó a las terminales del mundo.

Luego de esta falla, Raúl Revuelta Musalem, director general del GAP, dijo que fallas de este tipo no se pueden preveer pero ahora se trabaja en los back up de sus programas de recuperación de servicio.