Legal licitación de camionetas blindadas: Salomon Jara; echa abajo la compra por austeridad

El gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz aclaró que la licitación para la adquisición de vehículos blindados fue legal y transparente; sin embargo no fue consultado y debido a la austeridad, la compra se canceló. De acuerdo a la convocatoria LPL-SA-SA-0024-026/24, emitida por la Secretaría de Administración y publicada en su portal de transparencia, se buscaba adquirir tres camionetas blindadas por un valor superior a los 12 millones de pesos.

“A pesar de que la convocatoria es legal, es correcta, es pública porque no tiene nada que estemos ocultando; no estoy de acuerdo que se adquieran vehículos de esta magnitud. Si vamos a adquirir vehículos autobuses porque las bandas de la policía estatal, la filarmónica no tienen nada”, dijo el mandatario.