Liberan a sicario adolescente que asesinó a bebé de 2 años a balazos en Álvaro Obregón

A través de redes sociales se dio a conocer, de forma extraoficial, que fueron liberados los sospechosos por el asesinato de la pequeña Bárbara, una bebé de dos años fue asesinada en medio de una balacera en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Los hechos violentos ocurrieron la tarde del 8 de julio y dejaron como saldo una niña muerta, mientras que su madre y su hermanita también resultaron lesionadas.

Según información del periodista Carlos Jiménez, los responsables del homicidio serian dos presuntos sicarios, quienes abrieron fuego contra una mujer y sos dos hijas, cuando las tres se encontraban vendiendo productos a fuera de su domicilio, ubicado en la colonia Jalapa El Grande. Como resultado de la agresión, una bebé perdió la vida, mientras que su madre y su hermana - de 17 años de edad - resultaron gravemente lesionadas.

La menor fue atacada a balazos. Foto: Archivo.

La pequeña fallecida fue identificada como Bárbara y se confirmó que perdió la vida como consecuencia de los balazos que recibió en el cuerpo; el estado de salud de sus familiares también fue delicado y, hasta ahora, se desconoce si se recuperaron de sus lesiones. Por este crimen, la policía había logrado la detención de un presunto sicario, quien aparentemente habría disparado en contra de las víctimas, sin embargo, trascendió que el joven ya fue liberado.

El comunicador Carlos Jiménez informó que los presuntos agresores fueron dos adolescentes, uno de 14 años de edad, el cual fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). No obstante, se dio a conocer - el pasado 16 de julio - que el principal sospechoso quedó en libertad, esto luego de que la Fiscalía no pudo comprobar que participó en el homicidio de la pequeña Bárbara: "el único detenido por el crimen quedó libre. Fiscalía lo encarceló, pero no pudo demostrar su participación", dijo el periodista en sus redes sociales.

Internautas piden justicia para la pequeña Bárbara

La menor murió como consecuencia de los disparos. Foto: archivo.

Cámaras de seguridad de la zona captaron a los supuestos agresores paseando en una motocicleta y al llegar al puesto de la mujer y sus hijas, se les ve disparando, sin mediar palabra con ellas. El móvil de la agresión es desconocido. Cabe mencionar que solo fue detenido uno de los implicados, mientras que el otro permanece prófugo de la justicia.

A través de redes sociales diversos internautas se han unido para pedir justicia para la menor asesinada durante la balacera en la alcaldía Álvaro Obregón: "No entiendo la verdad que no pudieron demostrar en fin"; "En México la justicia sólo existe para los ricos y para uno que otro caso que se hace viral"; "Al final lo que provocan es que la ciudadanía hagamos justicia por propia cuenta", son algunos de los comentarios en redes sociales.