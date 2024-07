Justicia para Bárbara: bebé de dos años muere en balacera desatada por sicario de 14 años

Una bebé de dos años fue asesinada en medio de una balacera en la alcaldía Álvaro Obregón, la cual se registró durante la tarde del pasado lunes, 8 de julio. De acuerdo con primeros reportes, los responsables del homicidio serian dos presuntos sicarios, quienes abrieron fuego contras tres personas que se encontraban vendiendo productos a fuera de su domicilio, ubicado en la colonia Jalapa El Grande.

Como resultado de la agresión, una bebé perdió la vida, mientras que su madre y su hermana - de 17 años de edad - resultaron gravemente lesionadas. La pequeña fallecida fue identificada como Bárbara y se confirmó que perdió la vida como consecuencia de los balazos que recibió en el cuerpo; el estado de salud de sus familiares es desconocido, pero, según informes del periodista de nota roja Carlos Jiménez, la hermana de la víctima también estaría delicada de salud.

La menor fue asesinada a balazos. Foto: Archivo.

Los presuntos agresores fueron dos adolescentes, uno de 14 años de edad, quienes ya fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La situación jurídica de los menos no se ha dado a conocer, por lo que se desconoce si enfrentarán cargos por los hechos violentos. No obstante, en redes sociales, decenas de personas han pedido justicia para Bárbara y exigen a las autoridades que el homicidio no quede impune.

Vecinos de la familia atacada revelaron - a medios locales - que los agresores paseaban en una motocicleta y al llegar al puesto de la mujer y sus hijas, dispararon sin mediar palabra. El móvil de la agresión es desconocido, se espera que conforme avancen las investigaciones, las autoridades den a conocer más información sobre el caso. Cabe mencionar que solo ha sido detenido uno de los implicados, mientras que el otro permanece prófugo de la justicia y es buscado por las autoridades.

Piden justicia para Bárbara

El detenido es un menor de edad. Foto: Archivo.

A través de redes sociales diversos internautas se han unido para pedir justicia para la menor asesinada durante la balacera en la alcaldía Álvaro Obregón. Las personas piden que las autoridades investiguen el caso, arresten a las personas involucradas en el ataque y les den una pena por la muerte de la pequeña, la cual apenas tenía dos años de edad.

"Lamentable lo ocurrido, cada día va peor la cosa y lo peor, pagan inocentes"; "Que impotencia de no poder ayudar a esa nena"; "Espero que en la cárcel se haga justicia"; "Ahora falta que por ser menores de edad quedan en libertad"; "Todo el peso de la ley para los asesinos"; "Ojalá les den la peor condena a esos delincuentes", son los comentarios que recibió el caso en redes sociales.