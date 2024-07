La travesía de terror de Macario: empresa de transporte de mascotas pierde a perro de México a EU

Viajar con mascotas de un país a otro en avión puede ser un verdadero via crucis, ya que no sólo implica tener diferentes papeles y sellos del aeropuerto en turno, sino también contar con un certificado médico, vacunas y desparasitaciones que constaten que el perrito o animal no es un riesgo zoosanitario por la introducción de enfermedades o plagas para la nación a la que se desea visitar.

Sin embargo, más allá de ese agotador proceso tanto para la mascota como para sus dueños, en más de una ocasión se han difundido historias muy tristes tanto en medios como en redes sociales, principalmente de perros de todos los tamaños que no llegaron a su destino, ya sea porque lamentablemente murieron en la bodega del avión o porque fueron perdidos por alguna aerolínea. Una situación muy similar le pasó recientemente a un labrador llamado Macario que viajó de México a Estados Unidos.

Macario vivió un verdadero viacrucis antes de reunirse de nuevo con su familia en USA. Foto: X/@macciudadano

La historia de cómo una empresa "perdió" a Macario

En su cuenta de X, el usuario identificado como @macciudadano narró cómo a pesar de haber contratado a una empresa “especialista” en transportar mascotas, a su perro labrador llamado Macario lo "perdieron" durante tres días en aviones, aduanas y bodegas, una situación que causó mucha angustia y enojo en su familia humana, pero también estrés en el animalito.

De acuerdo con lo que comparte su dueño, todo comenzó cuando en familia decidieron viajar a Estados Unidos para disfrutar de sus vacaciones; sin embargo, debido a que se tomarían más de un mes fuera de casa, consideraron pertinente llevar a su perro labrador con ellos para no dejarlo tanto tiempo solo. Contrataron a una compañía identificada como Pet Services Company, que se vende en redes como especialista en el traslado internacional de mascotas.

Sin embargo, Macario tardó tres días en llegar con sus dueños, durante todo ese tiempo la familia de él se mantuvo muy angustiada por su estado de salud, se preguntaba si estaba con vida, si tenía agua y comida. Cuando por fin el lomito fue entregado a su familia, lo encontraron en su transportadora sin agua y en una bodega a 40 grados.

"Su Kennel hecho un asco, así me lo entregaron. Por último, Si van a viajar con su mascota NUNCA contraten a esta empresa y mucho menos a la tal Karen que en poco tiempo se justifica y se trata de lavar las manos si algo pasa", describió @macciudadano en X.

Esos tres días transcurrieron entre evasivas por parte de la empresa, fotos y videos, además de que responsabilizaban a VivaAerobus de los retrasos e inconvenientes. Si bien la familia del lomito pudo haber viajado en cabina con Macario, un labrador de 42 kilogramos haciéndolo pasar como un perro de acompañamiento emocional, decidió que no, porque él nunca había convivido con tanta gente en un aeropuerto y tampoco era verdad, por lo que se optó por actuar con honestidad en todo el proceso. Tampoco podía viajar documentado, ya que pesaba más de lo permitido por las aerolíneas que son 45 kilogramos con todo y transportadora.