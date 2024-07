Luna Bella asegura que gracias a su polémico video se aumentó la seguridad en el Metro de la CDMX

Verónica Coronado, quien es mejor conocida por su nombre artístico de “Mujer Luna Bella”, nuevamente se posicionó en el centro de conversación en plataformas digitales y esto se debe a que a aseguró que gracias al polémico video que grabó en las instalaciones del Metro de la Ciudad de México se aumentó la seguridad en el referido sistema de transporte colectivo, lo cual, ninguna autoridad había podido conseguir en años, por lo que sus palabras generaron todo tipo de opiniones al respecto.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la actriz y creadora de contenido para adultos difundió un breve video en el cual, declaró que durante los últimos días ha recibido una gran cantidad de insultos y malos comentarios en torno a la polémica grabación que realizó al interior de un vagón del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México, sin embargo, aseguró que contrario a ello debería recibir agradecimientos pues dicha acción hizo que se incrementara la seguridad en el referido transporte capitalino.

“Wow, veo mucha funa por aquí, pero me pregunto: ¿Cuándo me irán a dar las gracias por haber aumentado la seguridad en el Metro? Lo que nadie consiguió en años yo con un chorrito, squirt”, fueron las palabras que dijo Luna Bella durante su breve video difundido en Instagram.

Como era de esperarse, las declaraciones de Luna Bella tuvieron una repercusión inmediata entre los usuarios de la referida red social, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos la publicación de la creadora de contenido logró acumular miles de reproducciones, además, la controversia no se hizo esperar y la caja de comentarios se llenó con decenas de comentarios de todo tipo.

“Esa chica necesita ayuda profesional”; “Ahora dónde será tu siguiente video, ¿en un kínder?”, “Eres naca y corriente, lo que te hizo hacer para llamar la atención”, “Como hagas tu dinero no me interesa, pero ya lo que hiciste pasa del límite de la decencia, para eso hay lugares” y “Esta vez sí cruzaste límites que deberían de multarte o meterte a la cárcel, me caías bien antes” fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Luna Bella.

¿Luna Bella podría ser sancionada por la ley tras su polémico video en el Metro de la CDMX?

El reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México no tiene establecida alguna sanción económica para este tipo de conductas que son consideradas como “mal uso de las instalaciones”, sin embargo, se señala que sí pudo haber sido retirada de las instalaciones si hubiera sido sorprendida por el personal de vigilancia, asimismo, distintos especialistas señalan que sí un usuario interpone una denuncia ante las autoridades por lo sucedido la también modelo podría ser sancionada por un juez Cívico por “atentar contra la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos”

En este caso, la Ley de Cultura Cívica contempla sanciones como multas económicas de entre 1 y 10 UMA’s, lo cual, no rebasa ni los mil 100 pesos, arresto de entre 6 y 12 horas o trabajo comunitario, no obstante, todo parece indicar que Mujer Luna Bella no será sancionada, no obstante, en días anteriores salió a ofrecer disculpas a los usuarios que se sintieron ofendidos por su video.