Egresados de Derecho son "ángeles", ya con 10 años de experiencia son “gánsteres”: AMLO

En el marco de la discusión de la reforma constitucional al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que algunos abogados con una década de experiencia son como “gánsteres”, pero los egresados de Derecho son unos “ángeles”. En la conferencia de prensa matutina, dijo que los abogados jóvenes tienen una mentalidad abierta, fresca y quiere hacer justicia y cuando pasa el tiempo aprenden a “transar”.

“Se necesita gente experta, con experiencia y vuelven con lo de la experiencia. No todos, pero hay abogados que ya con 10 años de experiencia son como gánsteres. Un joven que sale de la escuela de derecho es un ángel, con una mentalidad abierta, fresca, quiere hacer justicia, ya cuando pasa el tiempo en un régimen corrupto como eran ya aprendieron pero a transar. Entonces eso es lo que está a cambio, distritos electorales”, enfatizó.

Sigue leyendo

AMLO celebra designación de Lázaro Cárdenas en Oficina de la Presidencia

AMLO: PAN y PRI debe regresar a sus orígenes

Por ello, López Obrador recalcó que se quiere una reforma al Poder Judicial, ya que será una “sacudida, una zarandeada, zamarreada”. “¿Y quién lo puede hacer? El pueblo, el mejor método es el método democrático, que pueblo elija a los jueces para que sea en serio, que elija a los magistrados, que elija a los ministros, que no sean las élites”, afirmó. Dijo que en el Poder Judicial tienen un modus operandi “porque es, con todo respeto, mafioso”.

El titular del Ejecutivo Federal exhibió de nueva cuenta el acuerdo político electoral que tuvo la oposición en la elección de 2023 para repartirse las candidaturas y se dejó al PAN la de la Presidencia y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y para el PRI, estado de México y Coahuila, porque estaba “cocinado todo arriba”.

Dijo que ese mismo proceso quieren mantener los conservador para seguir eligiendo jueces y magistrados. “Antes de que existieran los candidatos, me imagino ¿no? Ya estaban, imagínense los militantes de estos partidos que participan y algunos que los llevan a votar o se manifiestan cuando ya está cocinado todo arriba, así como quieren que se sigan eligiendo a los jueces y a los magistrados y a los ministros, en la cúpula ¿no? Porque el pueblo no sabe, el pueblo no sabe de leyes.