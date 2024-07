AMLO califica "sin fundamento" a resolución del Tribunal Electoral sobre coacción al voto

“No tiene ningún fundamento”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que la Sala Especializada del Tribunal Electoral que determinó que vulneró los principios de imparcialidad en la elección, cometió uso indebido de programas sociales y coacción del voto.

A pregunta expresa, también rechazó que hiciera campaña a favor de Claudia Sheinbaum Pardo y tachó a los magistrados de estar mintiendo, falseando la realidad y no presentará pruebas.

“Sí, mire, lo del Tribunal Electoral, que hay varias instancias, esto entiendo, todavía se va a una última instancia. Hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento, no es que no puedan castigarme por ser un asunto administrativo, es que sencillamente, claramente, están mintiendo, están falseando la realidad, no tienen prueba”, declaró en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

Desacreditó la decisión del Tribunal Electoral

Magistrados son del bloque conservador: AMLO

El presidente manifestó que “seguramente estos magistrados son del bloque conservador, porque así era antes, todos estos organismos estaban manejados por conservadores, por reaccionarios, por gente que llegaba ahí recomendada por los que se sentían dueños de México”.

Dijo que aunque hay excepciones, por lo general las instituciones están cundidas de gente que tiene un pensamiento conservador y servil.

“Bueno, tan es así que a ustedes les consta y le consta a todos los que ven La Mañanera qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez”, remarcó.

Recordó que en una ocasión un funcionario del INE tergiversó sus palabras en la mañanera sobre una opinión de Xochitl Gálvez, además de que “por lo general nunca la mencioné”.

“Hagan un estudio de todas las mañaneras, cuántas veces hablé de ella. Ahora estos magistrados mentirosos, corruptos sostienen que presionamos, que yo presioné a la gente para que votara en favor de la presidenta electa. ¿Dónde están las pruebas?”, argumentó.

Este jueves, los magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral resolvieron que el presidente López Obrador coaccionó el voto en las elecciones de 2023, con lo cual vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral donde se eligió a gobernadores del Estado de México y Coahuila.

Resolvieron que en las mañaneras del 9 y 11 de mayo del año pasado, el titular del Ejecutivo Federal se refirió al denominado el Plan C, con el que obtendrían mayoría calificada en el Congreso de la Unión para que fueran aprobadas reformas que den continuidad a la 4T.

