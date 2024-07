AMLO asegura que hay una crisis de gobernabilidad en el Poder Judicial; "Está rebasada la Corte"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dentro del Poder Judicial hay una crisis de gobernabilidad, así como que no hay controles y el mismo está rebasado, lo anterior en el contexto de la aprobación de la reforma constitucional planteada por el mandatario.

Al ser cuestionado sobre el tema, indicó que aunque se quiera impartir justicia con honestidad desde arriba, esto ya no se podría hacer, pues son los jueces los que hacen lo que quieren, asimismo declaró que el consejo de la judicatura es un “florero”.

Hay una grave crisis en el Poder Judicial y hay una crisis de gobernabilidad, no hay controles. No hay controles. Está rebasada la Corte, aun cuando quisieran arriba que se impartiera justicia con honestidad, ya no pueden, porque ya los jueces hacen lo que quieren. Hay excepciones. Y hay cuestiones muy graves, el consejo de la judicatura, es florero está de adorno, no hay contrapesos”, expresó.

AMLO insiste en la importancia de la reforma judicial

El ejecutivo federal reiteró que para poder mejorar al Poder Judicial es importante que se haga la elección de los jueces, pues con esto, se tendría un proceso de cambio verdadero.

Como ejemplo, López Obrador presentó un caso en Guanajuato, en el cual una jueza federal ordenó la liberación de Luis Antonio Yépez, “El Monedas”, hijo del José Antonio Yéspez, “El Marro”, quien fue liberado el pasado 25 de junio, posterior a ello, en la entidad se comenzaron a registrar eventos violentos.

“Primer evento, se reporta una agresión con disparo de arma en contra de dos agentes de tránsito en la colonia 2 de abril en Celaya, Guanajuato…Segundo elemento, se reporta una agresión sin lesionados con disparos en contra de patrullas en el fraccionamiento El Mayorazgo. Tercer evento, agresión con disparos de armas a la fachada del centro de monitoreo C4, ubicada en la colonia Las Américas, en la comunidad de Rincón de Tamayo”, explicó.

