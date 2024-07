"Vi mi mano en el suelo": hombre ataca a menor durante su primera comunión

Un adolescente, de tan solo 14 años de edad, identificado como Brandon, fue víctima de una agresión durante su fiesta de primera comunión, la cual se celebraba en la colonia Vista Hermosa en León, Guanajuato. De acuerdo con el testimonio del pequeño - recabado para medios locales - el ataque ocurrió durante una pelea que se desató en la calle, cuando el menor había salido a la tienda de la esquina.

Aparentemente, un grupo de hombres se peleaban en la calles Navarra y Austrias, cuando uno de ellos sacó un machete y comenzó a atacar a las personas, sin importar que había transeúntes caminando por la zona. En este contexto, el pequeño Brandon caminaba, cuando fue atacado por el hombre armado y, en un intento por defenderse, perdió su extremidad.

Un hombre le cortó la mano a Brandon mientras iba a la tienda

El menor fue llevado a un hospital local. Foto: Archivo.

"Salí a acompañar a mi primo a la tienda que está de la Navarra para abajo, había un grupo de personas que se juntan ahí (en la tienda) y uno de ellos tenía un machete y estaba actuando de manera errática. La gente comenzó a correr, y yo intenté refugiarme en la tienda, pero la dueña no me dejó entrar porque iba a cerrar para evitar que el hombre armado entrara", dijo el menor a medios locales.

Agregó que el agresor trató de golpearlo en la cabeza, pero él puso su mano para tratar de protegerse, entonces fue que el sujeto se aproximó hasta él y Brandon solo sintió caliente en el brazo: "primero no me dolió, sentí caliente y vi que mi mano estaba en el suelo. Me asuste y corrí a casa", relató la víctima para medios locales.

Piden justicia para Brandon

El menor fue atacado a machetazos. Foto: Archivo.

Brandon aseguró que en su casa le estaban realizando un festejo por su primera comunión, por lo que, al regresar a su domicilio, fue auxiliado por su abuelo y un vecino, quienes lo trasladaron hasta un hospital local. Los médicos trataron de reinsertar la mano del niño, pero a sus esfuerzos, la extremidad no pudo ser salvada y el niño tuvo una amputación.

A través de redes sociales, decenas de internautas se han unido para pedir justicia por el pequeño Brandon, quien perdió una mano derivado de la herida que sufrió en el brazo. Hasta ahora, las autoridades de Guanajuato no han dado a conocer información sobre el caso, por lo que se desconoce si hay personas detenidas por este hecho violento.