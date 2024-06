Así detuvieron a hombre que agredió con un machete a Zafiro, la perrita de Ixtapaluca

Este jueves 20 de junio, autoridades del Estado de México detuvieron y encarcelaron a Juan José N", quien agredió con un machete a Zafiro, una perrita que vivía en las calles de Ixtapaluca, en la entidad mexiquense. Además, se presume que su hijo también está bajo investigación por el mismo hecho.

Este caso de maltrato animal tuvo lugar en el municipio de Ixtapaluca, en el que la conocida perrita como "Zafiro" fue herida cuando el hombre antes mencionado la atacó con un arma blanca y el hombre fue detenidos por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El sujeto de 52 años, fue acusado de su probable intervención en el delito de maltrato animal, ya que habría atacado a la indefensa perrita con un machete de más de 40 centímetros de largo, causándole lesiones de gravedad.

El momento exacto en el que el hombre atacó a la perrita Foto: X@FiscaliaEdomex

Así fue detenido Juan José "N", agresor de Zafiro

Luego de emitir una orden de aprehensión contra Juan José "N" por parte del Ministerio Público, se hizo el cumplimiento del mandamiento judicial y cumplida por uniformados de la Policía de Investigación para su detención.

En las imágenes de la cuenta de X, antes Twitter, de Telediario, se puede observar y escuchar cómo es trasladado.

El presunto responsable de la agresión fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, Estado de México y puesto a disposición del Órgano Jurisdiccional, quienes determinarán su situación legal.

¿De cuánto es la pena por maltrato animal en el Edomex?

Aquella persona que cometa el delito de maltrato animal, cause lesiones dolosas que no constituya plaga, con el propósito o no de causarle la muerte, podría pasar en prisión de seis meses hasta cuatro años y de 150 a 300 días de multa, esto de acuerdo con el Artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México

El Código también indica que la pena incrementará hasta una mitad cuando el delito de maltrato sea fotografiado, videograbado y difundido el material.

