Operativo de Seguridad Iztapalapa, el mayor despliegue policiaco en la CDMX, afirma Martí Batres

El Operativo de Seguridad Iztapalapa representa el mayor despliegue operativo en la Ciudad de México para combatir los delitos y la violencia, afirmó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. En la puesta en marcha del Operativo, señaló que se trata del mayor despliegue operativo en la Ciudad de México para combatir los delitos y la violencia que se registra en la alcaldía. En su mensaje, el mandatario capitalino señaló que existe coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

“Estamos hoy en el que es probablemente el mayor despliegue operativo que hemos tenido en la Ciudad de México. Hemos estado con este tipo de operativos en diversos lugares de la ciudad (...) estos operativos nos sirven para concentrar una gran cantidad de elementos de estado de fuerza con sus instrumentos y sus vehículos".

Martí Batres expuso que en el Operativo de Seguridad Iztapalapa participan más de 4 mil elementos de distintas corporaciones con apoyos de motocicletas, patrullas, tanquetas y un helicóptero.

“De parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana son 3 mil 530 elementos, de la Fiscalía son 190 elementos, de la Secretaría de la Defensa Nacional 180, de la Secretaría de Marina 22, de la Guardia Nacional 60 elementos, y de la alcaldía de Iztapalapa 570 elementos, es decir, efectivamente es una coordinación de los tres niveles de gobierno local, estatal y federal”, detalló.

Gobierno de CDMX atiende zonas de inseguridad en Iztapalapa

En el evento, Martí Batres explicó que los trabajos de seguridad se va a concentrar en 18 colonias: Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, Buenavista, Polvorilla, Las Peñas Puente Blanco, San Lorenzo Tezonco, Lomas de San Lorenzo, El Molino, José López Portillo, Renovación Chinampac de Juárez, la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, Ejército de Agua Prieta, Ejército de Oriente, Ejército Constitucionalista, Juan Escutia, Ermita Zaragoza y Santa Martha Acatitla, “todas ellas, colonias referenciales muy importantes de Iztapalapa y donde la ciudadanía se ha acercado al gobierno de la ciudad de México para trabajar juntos esta labor”.

Aclaró que la alcaldía Iztapalapa tiene menos delitos por cada 100 mil habitantes en comparación con otras alcaldías, y se ha logrado una reducción del 60% de los delitos.

“Hemos tenido una disminución de más del 60% en el índice de delitos de alto impacto a lo largo de este sexenio, probablemente la alcaldía donde se ha visto la mayor disminución, y me interesa subrayar esto porque no es Iztapalapa la alcaldía con el mayor número de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes, está lejos de ello, no está en el primer lugar, en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo, anda por el noveno más o menos, es decir a lo largo de estos años, Iztapalapa dejó de ser la alcaldía con el mayor número de delitos por cada 100 mil habitantes” afirmó.

Operativo contará con un despliegue adicional de 530 policías

Por su parte, el fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López señaló entre 2018 y el 2023 “se redujeron en 60% los delitos de alto impacto en la alcaldía, en 2018 el promedio mensual de delitos de alto impacto en la demarcación era de 898, durante 2023 las cifras no señalan 358 delitos”.

Mientras que Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana expuso que el operativo contará con un despliegue adicional de 530 policías apoyados por 77 equipos de trabajo, 60 motocicletas, tres vehículos blindados y un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

“Esto se suma a los más de 3 mil uniformados que ya están desplegados en esta (alcaldía). Los policías fortalecerán el trabajo que se realiza para inhibir los delitos y salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población en los 134 cuadrantes”, indicó.

