"Huracán Beryl está al margen de la climatología": ¿por qué preocupa a los expertos este fenómeno que tocará a México?

El huracán Beryl, que avanza hacia México y se espera que impacte dos veces sus costas esta semana, mantiene preocupados y asombrados a los expertos, quienes aseguran que es calificado como un fenómeno al margen de la climatología.

“Beryl es inauditamente extraño”, ha asegurado Jeff Masters, cofundador de Weather Underground y exmeteorólogo de huracanes del gobierno estadounidense en declaraciones recogidas por Associated Press.

“Está tan al margen de la climatología que lo miras y dices: ’¿Cómo ha podido ocurrir esto en junio?'”.

¿Qué hace tan extraño a Beryl?

Foto: Especial

Este huracán ha batido récords incluso antes de que sus vientos huracanados se acercaran a tierra.

Estableció el récord de tormenta de categoría 4 más temprana de la temporada, la primera tormenta de categoría 4 de la historia registrada en un mes de junio.

También fue la tormenta más temprana que tuvo un crecimiento explosivo, con vientos que se intensificaron en 102 km/h en 24 horas, pasando de depresión sin nombre a huracán de categoría 4 en 48 horas. La noche de este lunes continuó fortaleciéndose y alcanzó la categoría 5.

De acuerdo con los expertos Beryl sigue una trayectoria inusualmente meridional, especialmente para un huracán de gran intensidad, indicó a AP Kristen Corbosiero, científica atmosférica de la Universidad de Albany.

Los expertos añaden que el fenómeno actúa más como un huracán de los que se forman en el pico de la temporada, habitualmente en septiembre.

¿A qué se debe su intensidad?

Foto: AP

La temperatura del agua alrededor de Beryl es de 1 a 2 grados por encima de lo normal, con 29 °C, por encima de lo que debería ser la temperatura promedio de septiembre, lo que sirve de combustible para las tormentas y nubes que forman los huracanes.

Este año, además, hay una diferencia significativa entre la temperatura del agua y la del aire superior en los trópicos.

Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, calificó a Beryl de “presagio potencial de cosas más interesantes que se avecinan. No es que Beryl no sea interesante de por sí, sino que puede suponer que más adelante habrá más amenazas y más tormentas de este tipo, y no sólo una, sino varias”.

Con información de AP