AMLO: veo un futuro bueno para México, un porvenir de justicia

“Veo un futuro para México bueno, un porvenir de justicia”, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco del sexto año de su triunfo electoral de 2018 y a casi un mes de la elección presidencial.

En la conferencia de prensa matutina, también expresó que no puede existir un partido único, ni se debe aspirar a un partido de Estado, "no debemos aspirar a un partido de Estado y mucho menos a una dictadura”. Agregó que en el país se tiene que “crear el hábito democrático que no había y sobre todo entender que la democracia no es solo una fachada, sino una forma de vida”, y aseguró que en México se está viviendo un momento de transformación estelar.

Sigue leyendo:

Propone AMLO que haya una reforma a las fiscalías luego de aprobarse la del Poder Judicial

VIDEO: ovacionan a Sheinbaum en evento por el Sexto Aniversario del triunfo del presidente AMLO

Destacó que debe crearse el hábito democrático. Foto: Presidencial

“Veo un futuro para México bueno, un porvenir de justicia, de democracia, de auténtica legalidad, de Estado de derecho, muy bien. México es de los mejores países del mundo. Están mal las comparaciones, son de mal gusto, y más cuando se trata de quien gobierno un país, pero póngase a pensar cómo están los otros países, México es de lo mejor.

"Ofrezco disculpas a todos los países hermanos, pero no hay en Asia un país así que esté atravesando por un momento de transformación, un momento estelar en su historia, no hay en Europa, díganme un país europeo que tenga la situación, en América, en toda nuestra América, díganme”, afirmó.

Destacó el proceso de transición que se tiene porque es único en el mundo y el apoyo en las urnas para que continúe la transición. López Obrador fustigó un editorial del periódico The Wall Street Journal en el que señala que sería el poder detrás del trono.

“Es una falta de respeto a Claudia, a las mujeres, un desconocimiento completo de lo que somos, de nuestras convicciones, de nuestros ideales”, expresó.

Dijo que ese periódico estadounidense da cuenta de lo que sucede en el país únicamente retomando lo que dicen los opositores a su gobierno como Enrique Krauze por lo que están completamente equivocados y “vuelan”.

BRC