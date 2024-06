Comité Manuel Guerrero refuta la información propagada por la SRE sobre sentencia en Qatar

Después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informara sobre la sentencia a Manuel Guerrero, un ciudadano mexicano-británico perseguido en Qatar por presuntamente ser gay y vivir con VIH, la familia cuestionó la veracidad de la información.

La SRE comunicó que el 4 de junio se concluyó el proceso legal y se emitió una sentencia de seis meses de prisión, que no tendrá que cumplir, junto con una multa de 10 mil riyales qataríes (aproximadamente 47 mil 600 pesos). Sin embargo, el Comité Manuel Guerrero expresó su descontento, señalando que la SRE no consultó a la familia antes de emitir la información sobre el juicio del mexicano de 44 años. La SRE indicó que "el connacional podrá salir del país una vez que el monto total de la multa sea cubierto".

Supuestamente deberá pagar al rededor de 50 mil pesos mexicanos.

Crédito: Pexels

La familia no estuvo de acuerdo con el comunicado

El Comité en apoyo a Manuel Guerrero solicitó a la Cancillería abstenerse de emitir comunicados oficiales sin considerar a la víctima, argumentando que "el proceso no ha concluido". El Comité añadió que Manuel tiene 15 días para apelar la sentencia, mientras que la Fiscalía qatarí cuenta con 30 días para apelar en segunda instancia con el objetivo de agravar la sentencia. Si Manuel decide apelar, necesitará apoyo económico, ya que Qatar no proporciona un defensor público. Además, la autoridad qatarí impuso una multa de casi 50 mil pesos mexicanos y la deportación.

Finalmente, se aclaró que, aunque se estableció una sentencia de seis meses de cárcel, esta fue suspendida, lo que significa que no tendrá que cumplir el tiempo en prisión. Contrario a lo comunicado por la SRE, Manuel no podrá salir de Qatar todavía, ya que la sentencia aún no es definitiva.

Crédito: Comite Manuel Guerrero

¿Qué pasó con Manuel Guerrero?

Manuel Guerrero fue contratado en la empresa Qatar Airways, un sitio en el que se desempeñaba como director de gestión de proyectos. Sin embargo, un activista de nombre Noah Olivaw denunció que el mexicano fue detenido cuando la policía qatarí creó un perfil falso en la aplicación de citas Grindr y lo detuvieron por su orientación sexual.

Aunque en un inició presuntamente fue por otra cosa, pues el 4 de febrero la policía de Qatar asegura que la detención se realizó por portar drogas, por lo que hay varias inconsistencias en el caso.