"Qatar trata al VIH como una red criminal": Enrique, hermano de Manuel Guerrero, mexicano que fue a prisión por ser gay

Fabricación de delitos, actos de tortura y criminalización por vivir con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) es lo que ha tenido que vivir el mexicano-británico Manuel Guerrero desde que fue detenido en Qatar debido a su orientación sexual. Los próximos días podrían ser clave para definir el rumbo de este caso que ha sido considerado como violatorio de derechos a nivel internacional.

En entrevista para El Heraldo de México, Enrique Guerrero, activista, defensor de Derechos Humanos y hermano de Manuel, explicó que el joven se encuentra en Qatar bajo libertad provisional y será el 5 de mayo cuando se realice la próxima audiencia relacionada con el caso. De ahí sólo quedaría esperar a ver si habrá otro encuentro judicial o bien, será el momento de que se dicte una sentencia.

Familiares denuncian que Manuel fue víctima de tortura. Créditos: X/@QatarFreeManuel.

En febrero de 2024 Manuel Guerrero fue detenido en Qatar por ser gay. Sus familiares y defensores han señalado que el joven fue víctima de una "coartada" de la policía que se hizo pasar por una persona de la plataforma Grindr y acordó una falsa cita con él. Incluso, le pidió que llevara a más personas de la población LGBT+. Pero el encuentro no ocurrió.

En lugar de una salida, la policía de aquel territorio acudió al lobby del edificio de Manuel y lo detuvo. Así, lo mantuvieron en prisión —entre actos de tortura, falta de acceso a sus tratamientos y criminalización— hasta que en el mes de marzo fue puesto en libertad provisional.

No obstante, Enrique compartió que su hermano fue sometido a una serie de interrogatorios clandestinos por parte de las autoridades de Qatar con el objetivo de que él les diera a conocer a las instancias correspondientes el nombre de todas sus parejas sexuales.

Según el testimonio del activista, lo que pareciera es que las autoridades de aquel territorio buscaban hacer una especie de "red delictiva" de las personas con una condición de salud como el VIH.

"Trataban de hacer una red delictiva de una condición de salud y una condición de salud no debe ser objeto de discriminación y mucho menos de persecusión penal y criminalización que es lo más terrible y atroz", dijo el defensor.

El uso de apps para criminalizar a personas con VIH

Lo ocurrido con Manuel Guerrero en Qatar no es un hecho aislado. Tan no lo es que Grindr —la misma aplicación que fue utilizada para su detención— fue demandada en Londres por presuntamente violar datos confidenciales de los usuarios de la plataforma.

Según reportes periodísticos, más de 500 usuarios han denunciado que vieron expuestos su información privada tales como sus resultados a sus exámenes médicos del VIH.

Lo anterior resulta alarmante si se toma en cuenta que las personas que tienen VIH siguen siendo víctimas de discriminación, a pesar de que según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a 2022 se contabilizaban alrededor de 39 millones de casos.

"Hay una gran ignoracia sobre el VIH por muchos estigmas y prejuicios. Todo esto nos deja claro que debemos seguir luchando por un mundo en el que los derechos humanos sean una realidad y no sólo un discurso", expresó el hermano de Manual.

¿Quién es Manuel Guerrero, el mexicano detenido en Qatar?

Manuel Guerrero ha vivido 7 años en Qatar. Créditos: X/

@QatarFreeManuel.

Manuel Guerrero Aviña es un joven de origen mexicano que desde muy chico tuvo como principal pasión la aviación. Debido a ello, desde muy temprana edad comenzó a laborar en esta industria.

No obstante, en busca de mejores condiciones laborales se vio forzado a dejar su país. Primero fue a Reino Unido, luego pasó por Alemania y finalmente llegó a Qatar, un lugar en el que llevaba siete años viviendo y trabajando hasta que fue detenido debido a su orientación sexual.

Y es que de acuerdo con su hermano Enrique, las personas de la población LGBT+ que viven en Qatar deben vivir su identidad "de forma clandestina u oculta" como si "tuvieran una doble vida" debido a que en ese Estado ser parte de este sector un delito. Esto a pesar de representar una violación a los Derechos Humanos.

"Es un delito en Qatar, aunque evidentemente eso es una violación de Derechos Humanos y es obviamente es un atentado porque los Derechos Humanos no son un crimen, ser gay no es un delito", expresó Enrique.

La criminalización ha tenido consecuencias graves en Manuel

Luego de que a Manuel le concedieron la libertad provisional, Enrique acudió por él al centro de detención y se dio cuenta de las afectaciones que tuvo al ser víctima de presuntos actos de totura, violaciones en su derecho judicial —como el no contar con un traductor o no conocer su expediente— y la incertidumbre de no saber todo lo que estaba pasando.

"Le ha afectado bastante, pero también confíamos en la solidaridad de la comunidad LGBT+ y del pueblo de México lo sacarán a flote. Se siente esa solidaridad y ese apoyo", expresó.

Y así como fue complicado para el joven, también lo fue para su familia, quienes desde fuera han tenido que ser testigos de los malos tratos por los que tuvo que pasar Manuel, incluida la privación al acceso a los medicamentes que necesitaba para tratar el VIH.

"Básicamente lo estaban matando, lo estaban matando sin razón y en un acto completamente violatorio a sus derechos humanos", expresó el hermano de Manuel.

Los escenarios en el caso de Manuel Guerrero

El proceso en el caso de Manuel Guerrero aún no termina. Créditos: X/@latorrenews_mx.

De acuerdo el hermano de Manuel y defensor de Derechos Humanos, después de la audiencia que está programada para el próximo 5 de mayo, pueden existir varios escenarios en este caso que ha cobrado relevancia a nivel internacional.

El primero de ellos es que se convoque a un nueva audiencia para dictar sentencia. De ahí hay dos caminos: que sea absuelto o que lo condenen a un periodo de entre seis meses y tres años de prisión. Si eso ocurre existe la posibilidad de que que le cambién dicha pena por una deportación —ya sea a México o Reino Unido— o bien que lo hagan volver a la cárcel a completar el tiempo requerido.

"Volver a prisión sería el peor escenario e implicaría graves riegos para su salud, debido a que Qatar lo ha privado sistemáticamente de su medicamente del VIH, lo ha sometido a actos crueles, discriminatorios y abusos (...) No hay garantías para que él pueda estar en prisión los meses que le faltarían por un delito que ellos mismos le fabricaron".

Manuel Guerrero: un caso que pone en evidencia la violación a los derechos de la población LGBT+

La población LGBT+ sigue siendo discriminada en México y el mundo. Créditos: archivo.

Así como ocurre en Qatar, según Enrique, alrededor del mundo hay 67 pasíses que todavía consideran que ser una persona de la población LGBT+ es un delito. Una situación que ha hecho que se sigan promoviendo violaciones a los Derechos Humanos de este sector de la población.

De hecho, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México alrededor del 37.5% de la población de 18 años de edad y más de la diversidad sexual aseguró haber vivido algún acto discriminatorio en los últimos 12 meses y el 22.9% aseguró haber vivido la violación a alguno de sus derechos.