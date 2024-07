Analistas tunden a la Selección Mexicana: "otra vez dando pena en un torneo de alta gama"

La Selección Mexicana de Jaime Lozano quedó fuera de la Copa América 2024 después de que sacaran un empate contra Ecuador en el último partido de la Fase de Grupos. Únicamente pudieron sumar cuatro puntos de los nueve posibles por una victoria contra Jamaica y una derrota contra Venezuela.

Se trata de la segunda vez que México queda fuera de una copa en lo que va del los últimos procesos mundialistas, además de haber perdido la Liga de Naciones. La primera de ellas fue durante la Copa Mundial de Qatar donde también fueron eliminados de la Fase de Grupos.

Sigue leyendo: Selección Mexicana queda fuera de la Copa América 2024 tras empate contra Ecuador

Analistas y periodistas arremeten contra la Selección Mexicana

La Selección quedó fuera de la Copa América. Crédito: AFP

Por lo anterior, analistas, periodistas y cronistas del futbol mexicano lanzaron numerosas críticas para el equipo encabezado por Jaime Lozano y para la Federación Mexicana de Futbol. El primero en responder durante la transmisión en vivo fue Christian Martinoli de TV Azteca.

“Los directivos de la Federación Mexicana de Futbol dijeron que mínimo semifinales, que se hagan cargo de lo que dicen y de lo que dejan de hacer, lo único que hacen es el ridículo. Otra vez México dando pena en un torneo de alta gama”, fueron las palabras que pronunció Martinoli cuando sonó el pitido final.

Luis García, ex jugador de la Selección, hizo lo propio en la misma transmisión: "México tuvo más chance, fue al abordaje, casi un penal, pero la Copa América del equipo mexicano fue mucho más mala que buena. Tuvo buenos pasajes, pero eso no te alcanza. Se tienen que hacer responsables directivos, entrenadores, staff y varios futbolistas que no tienen nada que hacer en la Selección"

Por su parte, Faitelson aseguró que el Mundial que se jugará en México en el 2026 no trascenderá con la gran oportunidad de una tercer justa mundialista. Consideró que hay una fuerte crisis en el futbol mexicano, pues en la liga falta talento y sobre todo, jugadores que tengan personalidad.

"Los directivos le recomendaron a Jaime que refrescaran la Selección. Con todo respeto, con los nombres anteriores también se fracasó, en el Mundial, se perdió contra EEUU en la Liga de las Naciones de una forma humillante. Hay una crisis en el futbol mexicano, Jaime Lozano no es el técnico adecuado para esta crisis, hay poco talento, jugadores de poca personalidad. Así está el futbol mexicano."

Piden reformas al futbol mexicano desde sus fuerzas básicas

Por su parte, el ex director técnico de la Selección, Ricardo Lavolpe, aseguró que México no está haciendo jugadores de calidad porque hay muchos extranjeros en los equipos. Dijo que si algo debe cambiar, no solamente es con el equipo Tricolor, sino con todos los equipos de la liga, con la Federación y las fuerzas básicas.

"Lo primero que debemos tocar, es que el América tiene jugadores extranjeros, Monterrey, Cruz Azul, Tigres, extranjeros. Claro, estamos todos felices el fin de semana, luego quieres que la Selección tenga esa creatividad que los equipos buscan afuera. Empecemos a trabajar mejor abajo, y volver a generar los jugadores que algún día tuvimos"