Selección Mexicana: los mejores memes del partido del Tri contra Ecuador

La Selección Mexicana buscaba su paso a los los 4tos de Final pues luego de caer frente a Venezuela necesitaba la victoria para buscar los 4tos de final en contra de Argentina, por lo que los dirigidos por Jaime Lozano necesitaban la victoria para no tener un fracaso en el torneo más longevo de futbol en América.

Y es que México enfrentaba a un conjunto liderado por Moises Caicedo, jugador del Chelsea que buscaba clasificar a los 4tos para enfrentar a Argentina, equipo que ganó su grupo tras derrotar a Canadá, Chile y Perú.

Sigue leyendo:

Copa América: estas son las posibles alienaciones de la Selección Mexicana y de Ecuador

Bam Rodríguez se comió al Gallo Estrada, lo noqueó en una guerra

México vs Ecuador: el partido que definirá el Grupo B

México buscaba su clasificación en busca de los 4tos de final, pues tras ser derrotado por Venezuela por 1 gol de Salomón Rondon, delantero de Pachuca, consiguieron dominar su grupo, por lo que México necesitaba ganar su partido en contra de Ecuador para clasificar y enfrentar a Argentina.

Por lo que luego de presentar su mejor once, la selección Mexicana se encaminó a buscar la victoria ante Ecuador; sin embargo, a pesar de cambiar el once titular Jaime Lozano no pudo encontrar la victoria ante Ecuador, lo que resultó en un nuevo fracaso de la selección mexicana.

Y es que de pasar se enfrentarían a Argentina, la actual selección campeona del mundo en Qatar 2022, donde comandados por Lionel Messi consiguieron su tercera estrella, derrotando a México 2 goles acero en fase de grupos, consiguiendo el primer lugar de su grupo.

Ahora México tiene un semestre complicado, pues se ha puesto en duda la continuidad de Jaime Lozano como Dt de la Selección Mexicana, pues luego de no pasar de Fase de Grupos en Copa América con una “nueva generación” de seleccionados, el “Jimmy” Lozano estaría perdiendo su puesto.